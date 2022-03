Desalojan a una familia y el municipio afirma que trabaja para ayudarla

Se hizo efectivo el desalojo de Zaira y su familia, la joven que compartió su historia con Infoeme en noviembre de 2021 cuando comenzó su lucha por conseguir un lugar donde vivir. El Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida del Municipio, Diego Robbiani afirmó que estaban en conocimiento de la situación y desde el área se encuentran trabajando en el caso.

En la jornada de este jueves, los seis integrantes de la vivienda -tres mayores y tres menores- ubicada en José Luis Torres al 1900, fueron desalojados. Zaira, quien anteriormente se había comunicado con Infoeme, contó cómo fue la situación: “Nos llegó un papel de que el martes 15 teníamos un desalojo y nos tuvimos que mudar para la casa de mi mamá, pero no tenemos lugar somos muchos”.

En este sentido explicó que se acercaron al Municipio, pero les dijeron que “no había nada que hacer” por lo que afirmó: “Estoy re complicada, la ayuda que recibía por parte del Municipio era de 6 mil pesos no me alcanzaba para nada, los alquileres están carísimos”.

Por su parte Robbiani, reconoció que están en conocimiento del caso y trabajando en el mismo: “Venimos hablando con la familia por un montón de cosas, nos pusimos a disposición para colaborar con el alquiler, los hermanos de la chica estuvieron muy predispuestos”, sostuvo y agregó que tras el desalojo, “el municipio colaboró con el flete para la mudanza”.

“Intentamos colaborar con el vecino, pero es él quien tiene que mover para conseguir el lugar para alquilar, porque nosotros estamos a disposición para ayudar en caso de vulnerabilidad”, afirmó el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.

“Estoy desesperada no sé qué hacer, por eso recurrí a hacer público mi caso, la notificación me llegó dos días antes y no me dio tiempo”, concluyó la joven que pide ayuda a quien pueda ofrecerle “un alquiler barato o una casa para cuidar”, quienes puedan ayudarla deben comunicarse al 2284 50-8664 .

Por su parte, el Municipio señaló: “Hasta hace no mucho tiempo le estábamos pagando un subsidio de alquiler, se fue de la vivienda que alquilaba e ingreso en esta casa por eso dejamos de pagar el subsidio la idea es: sí consigue un lugar, volver a pagarle el subsidio”.