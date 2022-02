“Experiencias de vida”: Abelairas compartió su historia en la Unidad N°27

El pasado jueves en horario matutino, Matías Abelairas, reconocido futbolista olavarriense que jugó en la primera de River Plate, brindó una charla a los internos alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 27 de Sierra Chica en el marco de las actividades tratamentales que se llevan adelante en los establecimientos penales bonaerenses.

Desde la Dirección de la Unidad la propuesta es trabajar fuertemente en los procesos de tratamiento destinados a que los internos mejoren sus hábitos para una vida saludable, física y mentalmente. En la actualidad, de los 188 detenidos, cerca del 70 por ciento realizan actividades deportivas como bochas, tenis criollo, fierros, atletismo y fútbol.

Por ese motivo, el olavarriense se presentó ante los más de 40 internos que rápidamente generaron un ida y vuelta de preguntas que el “Pitu” respondió sumando anécdotas que todos disfrutaron, al relato de su carrera profesional.

Abelairas fue recibido por el subdirector de Seguridad Prefecto Mayor Pablo Ávila, el Coordinador General de Educación, Cultura y Deportes del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, Prefecto mayor Alejandro Luján, el profesor de Educación Física Subprefecto Martín López, el subjefe de Asistencia y Tratamiento Subprefecto Luciano Moulins, quien organizó la visita por su amistad previa con el deportista.

“A los 12 años vinieron a Olavarría a buscarme de River, club del cual soy hincha, mis padres no me permitieron irme, pero a los 13 llegué a la pensión del Millonario junto a otro montón de pibes llenos de sueños, el mío estaba bien claro: quería llegar a la Primera División, el camino no fue fácil y mis viejos me acompañaron mucho. Fue un recorrido largo donde muchos chicos lamentablemente quedaron en el camino, River es un club muy grande”, contó el jugador frente a un auditorio ávido de su historia.

“Tuve mucha constancia, trabajo y esfuerzo, todo lo que logre fue gracias a eso. Saber lo que uno quiere y no bajar jamás los brazos, redoblar entrenamientos y reforzar el cuerpo”

Una de las anécdotas que generó más y más preguntas fue el haber compartido la cancha con Messi: “Jugué con Messi cuando él tenía 16 y yo 19, ni lo conocíamos, recién había llegado de España, estaba en las inferiores del Barcelona. En el entrenamiento no podíamos creer lo que jugaba, la rompió en los dos partidos que jugamos juntos, metió 2 goles terribles frente a Paraguay y 2 frente a Uruguay. A los dos meses arrancó en la primera del Barcelona. Me quedó la anécdota de haber compartido la cancha con él”, relató con la misma humildad con la que reconoce que hoy “disfruto mucho jugar en el Club El Fortín, donde me inicié, ahora en primera división, en mi ciudad y con mi gente”.

En la actualidad Abelairas regresó a El Fortín de Olavarría, el club de sus inicios, con 36 años y de último paso por el Palmaflor de Bolivia. En Argentina pasó por River, Banfield e Independiente de Rivadavia, en Escocia en el Glasgow Rangers, en Brasil en el Vasco da Gama, en México en el Puebla, en la Unión Española de Chile, en Rumania en el Vaslui, en Chipre en el Nea Salamina Famagusta y Bolivia. Obtuvo dos Torneos Clausuras con el Millonario en 2004 y 2008 y dos competencias con Unión Española: la Primera División y la Supercopa de Chile, ambas en 2013.

Luego de la charla, que duró alrededor de dos horas, el futbolista compartió un refrigerio con los internos y los agentes penitenciarios, firmó remeras, se sacó fotos y videos en un clima de calidez y cercanía.

Por último, Luciano Moulins, en nombre de la Unidad N°27, le entregó un diploma de agradecimiento por haber brindado su tiempo y experiencia a los internos y también un bolso matero confeccionado por uno de los internos fiel hincha de River. Para finalizar Abelairas se despidió con el compromiso de regresar para jugar con sus compañeros de El Fortín en la cancha central de la Unidad que en este momento se encuentra en plenos trabajos de reacondicionamiento.

Fuente: Prensa SPB