Santilli: “Esto no se arregla con renuncias, lo que falta es un gobernador”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, apuntó hoy a la responsabilidad del gobernador Axel Kicillof en la represión ocurrida en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, al señalar que el problema es cómo lleva adelante su rol, más allá de la actuación del ministro de Seguridad, Sergio Berni.

“Si creemos que el problema es de un Ministro, no identificamos el problema real de la provincia de Buenos Aires: la falta de un gobernador, de una gestión. No tiene rumbo, hay una ausencia total y absoluta de la política de seguridad, una ausencia total de política productiva, educativa y de salud”, expresó en diálogo con Radio CNN.

“Si me paro en lo que pasó en la noche del jueves, se junta todo. Es la convivencia con grupos mafiosos en la provincia. El sufrimiento de los bonaerenses es constante. Y se refleja en la organización de un partido, donde los apasionados querían estar ahí para disfrutar de su momento, en un estadio con 100 años de antigüedad, con falta de anillos de seguridad, con entradas de papel, sin molinetes. Esto es anacrónico”, agregó.

Según Santilli, “el problema de la seguridad en la provincia está desde que llegó el gobernador. Cuando tuvimos que enfrentar a la pandemia lo primero que se hizo fue encerrar a los trabajadores y a los ciudadanos y liberar a los presos. Después se les dio celulares para cometer delitos desde la cárcel, y los siguen teniendo”.

“¿Cómo pretendemos que un Ministro cambie una cuestión ideológica respecto de la seguridad? Si me preguntás si lo resuelve una renuncia, creo que no. Está claro que no hay una política de seguridad contundente, que haga que la sociedad pueda vivir más tranquila”, añadió.

Además, sobre el oficialismo en provincia, indicó que “no sienten la seguridad como un valor, y la seguridad es libertad. La educación te da libertad, tu trabajo te da libertad e independencia, y la seguridad te da libertad. Pero no siento que quieran defender a los ciudadanos, siempre hay una explicación de por qué la minoría violenta puede tener razón”.

“Acá hay que defender a los ciudadanos de una vez por todas, poder vivir en paz. Pero no tienen esa visión. Errores puede haber, pero no podés no tener una visión clara y contundente de hacia dónde querés ir”, aseguró.

“Hay que transformar a la Policía. Con Horacio tuvimos una tarea, recibir a una fuerza de 20 mil hombres que hubo que capacitar, formar, preparar, equipar, dar buenos salarios y acceso a la salud. Y tenés una ciudad distinta. Eso pasa porque lo respaldamos y fijamos como objetivo principal defender a los ciudadanos”, apuntó, al tiempo que señaló que “para transformar a la Policía, la educación es la base. Equipamiento, tecnología. Se puede”.

Fuente: DIB.

Santillo también indicó que “hay hartazgo, bronca y dolor de una sociedad que votó a un gobierno que no le da respuesta a ninguna de las peticiones que hay. Las escuelas estuvieron dos años cerradas, ¿cuál es el valor formativo? Los chicos no encuentran trabajo, la informalidad crece en la provincia de Buenos Aires”.

Respecto al debate del momento, señaló que “creo que no se van a suspender las PASO. Hacerlo a 9 meses de los cierres es cambiar la regla a mitad de camino. En todo caso debatamos por qué no se discute la boleta única de papel, pero cambiar las reglas no me parece lo adecuado. Es un mecanismo para que la sociedad elija los candidatos”.

“Es sano que haya muchos candidatos. Pero es sano si nos damos cuenta que el enemigo es la inflación, la desocupación, la pobreza”, marcó.

Además, respecto a los dichos de Manes, se distanció y señaló que “Mauricio le puso un freno al populismo. Respetó las libertades, consolidó las instituciones, integró a la Argentina al mundo. Ha hecho un esfuerzo enorme, obviamente faltan muchas reformas estructurales para ponerse a tono con el mundo”.