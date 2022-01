Los padres de Fernando por primera vez en Villa Gesell: “Cada día que pasa es peor”

El 18 de enero del 2020, Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes por ocho rugbiers luego de salir de un boliche en Villa Gesell. A dos años del crimen, sus padres, Silvino Báez y Graciela Sosa, llegaron por primera vez al lugar donde ocurrió todo.

Durante la mañana de este martes, recorrieron la playa, donde escribieron “Justicia x Fer” en la arena, pero el momento más emotivo se vivió en la última hora, cuando dejaron flores en el memorial de su hijo en la puerta del boliche Le Brique, donde ocurrió el crimen.

Graciela, madre del joven, denunció que “lo mataron sin piedad”, y contó que es la primera vez que ve el mar: “Fue la primera vez que lo veo, hubiese sido distinto si estuviera Fernando”.

“Le pedimos a los jueces que están con la causa de Fernando que sea una justicia ejemplar y que paguen los culpables. No la estamos pasando bien. Hace dos años que estamos así, tratando de pedir justicia y sacando fuerzas de donde no hay. Venir los dos acá es sacar un poco de fuerza, para que cuando llegue el juicio estemos los dos de pie”, agregó.

Por su parte, Silvino, sostuvo que “cada día que pasa es peor, lo extrañamos demasiado a Fernando, él era todo para nosotros”. “Que su asesinato, con la fuerza de nuestros amigos que nos están cuidando, tratamos de seguir adelante, y con la gente que nos acompaña en todo momento. Lo que queremos es llegar a una justicia justa”, enunció.

“A mi hijo lo mataron de una manera cruel. Estar en este lugar en donde él estuvo en vida por última vez, es muy doloroso para mí. Justicia es lo que más deseo para que mi hijo pueda descansar en paz. Lo patearon sin ninguna piedad, no le tuvieron compasión. Hasta último momento lo llamaron negro de mierda, y no es así cuando él vino a divertirse con sus amigos”, expresó Graciela Sosa.

Sobre el juicio, que tendrá lugar en enero de 2023, dijo que “falta un año, aquí estaremos presentes para que se haga justicia por Fer”. “Falta un montón, es un calvario para mí. Sólo espero estar fuerte con Silvino para poder estar aquí. Que esto no le pase a ningún chico. El mío ya no está. Hace dos años que me llamaron para decirme que mi hijo había fallecido. Es la primera vez que estoy acá y la verdad que para mí es muy doloroso. La condena justa será la perpetua”, señaló.

A las 19 realizarán un acto interreligioso en memoria de Fernando, donde habrá representantes de la religión católica apostólica, anglicana, judía, musulmana y mormona.

Bajo el lema “Amor para todos, odio para nadie”, se espera que los padres compartan una oración luego de los representantes de cada religión.

A la mañana, durante una entrevista para Radio Rivadavia, el padre de Fernando Báez Sosa denunció: “Como tienen poder, a los asesinos los están como cuidando para que no les pase nada”, aunque expresó su confianza en la Justicia y en su abogado, el mediático Fernando Burlando.

Los ocho acusados de haber asesinado al joven son Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi.

Todos ellos serán juzgados a partir del 2 de enero del 2023 en Dolores y podrían recibir cadena perpetua.

Actualmente, los ocho acusados permanecen alojados en la Alcaidía de Melchor Romero, donde están encerrados caso todo el día y son repudiados por la población carcelaria.

Según la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni, quien instruyó la causa, los ocho rugbiers “acordaron darle muerte” del joven estudiante de derecho, y para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.

La fiscal indicó en su requerimiento que, “aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron” en el suelo “varias patadas en su rostro y cabeza”, y los golpes le produjeron “lesiones corporales internas y externas” que “provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”.

El episodio fue registrado por cámaras de seguridad y de teléfonos celulares de testigos, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.

También fueron pruebas clave el análisis de los chats y los videos hallados en los celulares de los propios imputados y donde se hallaron mensajes como el de Lucas Pertossi anunciándole al resto que Fernando “caducó”, o las pericias que encontraron sangre de la víctima en prendas de vestir de alguno de los rugbiers.

En octubre último, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, dispuso que el juicio oral comience en el inicio de 2023, con la declaración de más de 130 testigos a lo largo de 22 jornadas, informaron fuentes judiciales.

Los ocho acusados afrontan cargos por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que prevé la prisión perpetua.

Además, en el juicio se debatirán las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando que se encontraban con él cuando fue asesinado.

En la causa fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (21) y Alejo Milanesi (21).

Fuente: Diarios Bonaerenses

Foto: La Nación