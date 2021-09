 Habló la mujer que fue con un palo a fiscalía: "No doy más"

Después de los momentos de tensión que se vivieron este miércoles en Fiscalía cuando una mujer irrumpió en la manifestación de los dos hombres que se encuentran frente a la sede local, Infoeme dialogó con la involucrada en el hecho quien decidió romper el silencio y dar su versión de lo ocurrido.

La vecina que se presentó frente a la sede de Fiscalía con un palo habló sobre lo ocurrido y expresó: “No doy más, tiene derecho a reclamar, pero quiero estar tranquila en casa” y aclaró: “Fui y golpeé una mesa que tienen para vender choripanes. Lo que hice no es la solución, pero fue la gota que rebalsó el vaso”.

La olavarriense, que vive en inmediaciones de la sede de Fiscalía ubicada sobre calle Mariano Moreno casi Rufino Fal, dio su versión de lo ocurrido durante el mediodía de este miércoles y expresó que no quiso agredir a los manifestantes que se encuentran en el lugar.

“La situación comenzó hace aproximadamente siete semanas, al principio el hombre venia, colgaba un par de banderas y estaba ahí haciendo nada, pero después apareció con un baño químico y empezó a quedarse a dormir, hasta que un día comenzó con la música fuerte”, explicó Laura, muy conmovida por lo ocurrido durante la mañana.

En esta línea detalló que la forma de manifestarse de Ceferino Martínez cambio la rutina de su hogar: “Mi marido trabaja en horario rotativo, hay días que viene a las cinco de la mañana y no puede descansar. Mis hijos tienen clases particulares por Zoom a la mañana y no pueden escucharlas”.

La olavarriense indicó que llamaron a Control Urbano debido a la música alta pero la respuesta fue que sin una orden de desalojo no pueden intervenir. Esta versión fue confirmada durante la cobertura de este mediodía a Infoeme por fuentes policiales, quienes informaron que reciben a diario llamadas de los vecinos por la situación que genera el ambiente de protesta de estos dos hombres.

“La verdad que vengo bastante cansada, no doy más, no sé qué hacer. Sé que es una persona que, como todo el mundo, tiene derecho a reclamar pero también me parece que los derechos de esta persona terminan donde empiezan los míos, yo quiero estar tranquila en mi casa”, concluyó la mujer, a la espera de una respuesta ante esta situación.