Reclamo frente al Municipio: “Parece que la vida de nuestros hijos no valiera un peso”

Poco antes del mediodía de este viernes varias familias y allegados de víctimas de hechos de inseguridad realizaron una marcha en reclamo de justicia en las puertas del municipio.

Encabezada por Yesica Salguero, la madre del adolescente de 15 años que fue baleado en el barrio Jardín en una situación que la justicia encuadró como algo accidental, en la concentración también estuvieron presentes los familiares Micol Calandra, la joven de 17 años que fue embestida por una camioneta que se dio a la fuga el 4 de marzo de 2020, Mateo Ríos Duarte, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido el 6 de Octubre, y Germán Esteban “Mara” Navarro, el joven desaparecido y asesinado hace 17 años.

“Sufrimos el mismo dolor y la misma pérdida, de diferentes maneras, pero el dolor es el mismo”, manifestó Salguero sobre el motivo de la concentración con la que se intentó visibilizar un pedido de justicia que se replicó en la diversas familias que se hicieron presentes en el lugar.

En esta línea, la madre del joven asesinado señaló el “desinteres” del sector político y de la justicia hacia muchas víctimas de la inseguridad y afirmó que continuará con su reclamo y su pedido de justicia “para que no haya más Enzos, que no haya más Micol, que no haya más Esteban”.

“Es como si la vida de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, no valieran un peso para los políticos y para nuestra ciudad, sufrimos cada día más"

“Los que nos tienen que proteger no hacen nada, nosotros nos tuvimos que ir de Olavarría por amenazas, no tenemos apoyo de nadie, la fiscalía y el municipio nos dio la espalda, nos dejaron en la calle”, afirmó Salguero, quien asegura que debió que irse de la ciudad por amenazas recibidas.

“Es como si la vida de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, no valieran un peso para los políticos y para nuestra ciudad, sufrimos cada día más, ahora no estoy acá, en la ciudad, pero sé que tristemente Olavarría está peor de inseguridad, y nadie mira, todos los políticos se hacen los sordos y miran a un costado”, agregó.

Otra de las personas en expresarse durante la manifestación fue la madre de Mateo Ríos Duarte, quien manifestó que, aun después de ocho meses del episodio que le quitó la vida a su hijo, todavía no hay nadie imputado.

“Mi hijo fue atropellado y el culpable del homicidio culposo circula por las calles de Olavarría y lo cruzo siempre, ni siquiera le han sacado la licencia de conducir”, señaló al respecto.

Con respecto a esto, Salguero subrayó la desatención del gobierno ante este tipo de casos.

“Si uno no tiene poder adquisitivo, si uno no tiene dinero, no tiene amigos en el poder, si no tenés influencia, tristemente queda todo en la nada, no importa la vida de tu hijo, ahora si vos tenés un buen porvenir y podés pagar un buen abogado se acelera todo y va más rápido, pero a uno como laburante o trabajador no te apoyan en nada, te dejan tirado”, manifestó Salguero.