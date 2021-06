Dictaron prisión preventiva para el hombre que atacó a martillazos a una joven en Parque Sur

La situación se dio el domingo 16 de mayo, cuando la joven fue interceptada y atacada con un martillo en Parque Sur por un hombre que, según lo que se registraba en los primeros informes policiales, habría intentado robarle la bicicleta, el celular y otras pertenencias que la joven llevaba encima en el momento del ataque.

A pocos días del hecho, efectivos policiales llevaron a cabo dos allanamientos que resultaron en la aprehensión de un hombre que la víctima -rueda de reconocimiento mediante- logró identificar como la persona que la había agredido.

Con respecto a lo sucedido en ese día, la joven relató que, momentos antes de la agresión, “apareció el tipo con una linterna” y empezó a interrogarla.

“Hasta que me agarró y me tiró al suelo, intentó inmovilizarme y empecé a gritar”, relató la joven, quien luego fue arrastrada y violentamente agredida por el hombre en cuestión. “Después sacó el martillo y me dio un par de martillazos en la cabeza” expresó la joven a este medio poco después del hecho.

Después de ofrecerle las cosas que llevaba encima que pudo liberarse del atacante y llegar corriendo hasta la Avenida Avellaneda, en donde encontró a una pareja que la auxilió.

Ahora, la justicia dictó la prisión preventiva por “Robo agravado con arma impropia” y “Homicidio agravado por criminis causa” para el autor del hecho, un hombre de 47 años llamado Eduardo Luna, que en estos momentos se encuentra alojado en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica.

La prisión fue emitida por el Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo de Fabiana San Román.