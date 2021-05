El relato de Mayra: “Por más que gritara nadie me iba a escuchar”

Este lunes por la noche la ciudad se vio conmovida a raíz de las imágenes y un pequeño texto, difundido a través de redes sociales por Mayra, una joven olavarriense que denunció haber sido atacada por un individuo en inmediaciones del Parque Sur.

Otro de los tantos hechos que nos lleva a preguntarnos “¿Hasta cuándo?”. Una Olavarría que parece ser tranquila pero que ante un acontecimiento de tal magnitud nos expone a pensar en las mil formas de cuidarnos y a estar alerta hasta en los momentos más cotidianos.

Mayra dialogó con Infoeme y aportó detalles sobre lo ocurrido este domingo, durante el ataque en el que no llegó a perder el conocimiento y tuvo que defenderse de algo que jamás imaginó que podía pasarle.

“El domingo salí en bici, agarré por Avellaneda y me metí en la parte del Hípico. Vi que había dos autos, gente escuchando música y di una vueltita. Hacia bastante que no salía a pasear por Olavarría”, contó la joven minutos después de despedir al personal policial que este martes acudió a su casa realizarle las preguntas del hecho.

Durante el recorrido, después de una curva, Mayra se encontró con el agresor: “apareció el tipo con una linterna y empezó a interrogarme, ‘qué haces acá’, ‘qué estás buscando` y cosas así, yo, que seguía en mi bicicleta, empecé a meterle más rápido, hasta que me agarró y me tiró al suelo” detalló Mayra, quien, desde ese momento, se transformó en protagonista de una situación de violencia.

“Cuando me tiró, intentó inmovilizarme y empecé a gritar. Él me pidió que me calmara y me explicó que era el cuidador del lugar y que se había asustado porque hacía un mes le habían entrado a robar y le habían mataron al hijo”, relató la mujer, quien ante semejante situación “pidió disculpas” al agresor.

Pero eso era sólo el principio del episodio que vivió esta mujer, quien, según relata, en ese momento “creí lo que me dijo, me relajé un poco y me acomodé para poner la cadena de la bici, que se había salido en el forcejeo”. Fue precisamente en ese momento cuando el individuo la agarró del cuello y la “arrastró hasta la parte del pasto donde está el arroyo y ahí sacó el martillo y me dio un par de martillazos en la cabeza”.

“A todo esto yo le agarraba la mano y gritaba, aunque sabía que por más que gritará nadie me iba a escuchar”, aseguró la joven, que a partir de allí se encontró atrapada en un forcejeo con el desconocido. “Fue así hasta que pude agarrar el martillo, aunque me seguía pegando con una mano y con la otra me asfixiaba, y cuando empecé a sentir que me quedaba sin oxígeno, ahí lo di todo y le ofrecí mis cosas para que se las lleve y tiré el martillo”, contó Mayra, actitud con la que logró que el atacante saliera de encima suyo y pudiera pedir auxilio.

Ni bien pudo librarse de la situación de violencia, la joven llegó corriendo hasta la Avenida Avellaneda, en donde encontró a una pareja que le ofreció su ayuda. “Me encontraba muy consciente de lo que estaba pasando y de lo que me había ocurrido, los chicos que me asistieron llamaron a la policía y me dejaron llamar a mi mama”.

El lunes, Mayra tomó la decisión de hacer publicó lo sucedido y compartió parte del relato en las redes sociales. Sus razones son contundentes: “lo hice porque siento que yo zafé, tuve algo que ayudó ”. De todas formas, agregó que ahora necesita de la ayuda de la comunidad para encontrar al responsable de esta situación “y que no vuelva a atacar a ninguna chica más”.

“Mi idea ahora es encontrar personas que tengan cámaras de seguridad en la zona como para tratar de seguirle el rastro a este tipo”, señaló la joven, y añadió que también quiere encontrar algunas de sus pertenencias para sacar huellas dactilares. Si hay alguien más que le pasó algo así, espero que lo pueda denunciar y que no quede como un hecho aislado”, concluyó.

Si vos o alguien que conoces atraviesa una situación de violencia de género, podes comunicarte a la línea 144 que brinda atención telefónica especializada durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

Ofrece información, contención y asesoramiento en aquellas temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, y simbólica. Su objetivo es acompañarte en las distintas situaciones que estés atravesando, ya sea antes, durante o después de un episodio de violencia.