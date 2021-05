Alejandro Diez: “Estos últimos dos años fueron muy buenos en lo deportivo”

En diálogo con Infoeme, Alejandro Diez realizó un recorrido por estos dos últimos años de su carrera y el resurgir al que le hizo frente para ser pieza indispensable en un club que aspira a ser de los mejores del país.

Es una obviedad anunciar que los años de pandemia nadie los va a olvidar, pero en la previa hubo un estilo de vida diferentes y sin pensar en lo que vendría después, “Ale” Diez había decidido en el 2020 “tener una temporada con más protagonismo y Platense me abrió las puertas, fue el primer año en La Liga y fue una apuesta grande y una decisión acertada viéndolo con el diario del lunes”.

Sobre su breve paso por el “Calamar”, Diez sostuvo: “En Platense disfruté mucho porque me volvió a llenar de energías y me di cuenta que podía sumar cosas a mi juego, hoy es clave estar bien físicamente”.

“Hasta la suspensión en lo personal me había ido muy bien y sin precisiones sobre el regreso de La Liga, me surgió lo de ir a jugar a México en una liga muy fuerte y la pasé excelente, fueron 3 meses muy buenos en lo deportivo y en lo personal una nueva experiencia a pesar de que me tocó contagiarme de COVID-19, pero a nivel deportivo me sirvió muchísimo”, contó el ala-pivot.

“Ahí tuve síntomas y no fueron buenos días, perdí el olfato como 20 días”

El jugador surgido en Ferro afirmó que a su regreso a Olavarría le surgió la posibilidad de Quimsa y “no lo dudé, porque hace años arma equipos para competirle a San Lorenzo, con buenos presupuestos y apuesta siempre a más. Me recibieron con los brazos abiertos, el DT me dio un rol como jugador veterano y lo pude hacer. Fue un año fantástico a pesar de que me volví a contagiar”.

Con la “Fusión”, el jugador multicampeón con Peñarol volvió a los grandes planos porque tuvo triple competencia: La Liga Nacional, la Copa Intercontinental y la Champions League Américas.

"Disfruté muchísimo la Intercontinental porque nunca había jugado ese tipo de torneos y durante la temporada siempre los objetivos fueron altos”, contó Alejandro sobre la definición ante San Pablo Burgos en febrero pasado.

Alejandro Diez también jugó la Final del Súper20 defendiendo la camiseta del equipo santiagueño donde fue campeón al derrotar a San Martín, cayó en el Súper8 de la Champions League Américas ante Minas y hace pocos días atrás no pudo evitar el pentacampeonato de San Lorenzo en La Liga Nacional que se jugó en íntegramente en Capital Federal.

“Volver a sentir todo lo que había vivido en Peñarol me puso contento”

El jugador que analizará su futuro en los días venideros destacó la importancia de lo logrado por el plantel dirigido por Sebastián González (que seguirá en el cargo en la temporada 21/22): “Por todo lo que hicimos en la competencia quedamos entre los mejores equipos de la historia de La Liga Nacional, perdimos muy pocos partidos pero sabíamos que San Lorenzo tiene una hegemonía, no hay con que darle. Hicimos un tremendo papel”.

“Fue una temporada hermosa pero atípica, es importante que haya podido empezar La Liga y también terminar, habla muy bien del esfuerzo que hemos hecho para poder trabajar”, dijo "Ale" además de hacer un breve balance "con dos años muy buenos en lo deportivo por lo que intentaremos seguir con el envión".

Ciertamente la temporada 18 del basquetbolista local en la élite del básquet nacional no será fácil de olvidar ya que “no es fácil vivir 7 meses en un hotel, pero los clubes han hecho un esfuerzo gigante y la gente de Quimsa nos trató fantástico”.

Sobre lo que vendrá, el “melli” resaltó que le encantaría jugar con Bruno Sansimoni -su primo- porque “no tuve la chance nunca ni siquiera en una Selección de Olavarría y espero que se me llegue a dar porque soy fan de él que es el talentoso de la familia” y que aún no piensa en el retiro: “No tengo una edad fija, mientras me sienta bien”.

Por último y sin obviar el gran presente de los argentinos en la NBA, el hincha “Carbonero” no se olvidó del club de sus orígenes y afirmó estar feliz con la “Comisión Directiva que se ha formado y que se pagaron deudas grandes” y que “tengo un grupo de amigos que nos criamos en el club y tenemos la idea de más delante de formar algo con el afán de colaborar y ver el club crecer”.