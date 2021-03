Exclusivo: Cenizo aseguró que este "será un año con mayor tinte político" en el HCD

Por Cristian Riccomagno

En la previa a la inauguración de las Sesiones Ordinarias que el intendente, Ezequiel Galli, encabezará oficialmente hoy por la tarde, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Bruno Cenizo, dialogó en exclusiva con Infoeme y analizó el futuro del cuerpo deliberativo local de cara a lo que será un año marcado indudablemente por las elecciones legislativas de este año y las consecuencias que aún se arrastran de la pandemia del COVID-19.

¿Cómo se prepara para el arranque de las sesiones ordinarias en la ciudad?

Bien, con un marzo siempre cargado porque tenemos además del inicio de las sesiones del HCD eventos como los del Día Internacional de la Mujer y la primera sesión ordinaria que se realizará la semana que viene en la que seguramente ya se tratará proyectos diversos, entre otros compromisos.

¿Cómo está la relación con los bloques opositores, teniendo en cuenta que el radicalismo, por ejemplo, presentó un pedido de informes el Ejecutivo por la gestión de las vacunas?

Los pedidos de informes es una moneda corriente en este ámbito, ya que es el instrumento que tenemos los concejales para pedirle al Poder Ejecutivo que nos informe de los asuntos en los que implementa distintas políticas públicas. Obviamente, cada pedido tendrá sus respuestas pertinentes y ya serán debatidos y votados en la primera sesión ordinaria que tenemos el próximo 11 de marzo.

¿Espera que la gestión que el oficialismo hizo de la pandemia como así también del operativo vacunación repercuta en el día a día del recinto?

La oposición hará las preguntas que les parezcan necesarias y el equipo de salud responderá. Se viene manejando todo muy bien desde el Municipio y ahora en conjunto con el comité de vacunación. Ese creo que era el eslabón que faltaba con la Región Sanitaria. Poder coordinar algunas cosas para trabajar en conjunto. Se tardó pero bienvenido sea ya que ellos pueden gestionar por ahí un poco más el asunto de las vacunas aunque nosotros también tenemos un sistema sanitario con 27 caps, vacunatorios municipales, en fin, si esas dos patas, Municipio y Provincia funcionan unidas el proceso de vacunación, por ejemplo, en Olavarría debería ser más rápido.

Claro pero al ser un año electoral, siempre queda diferenciado lo que es la aprobación de la gente de una gestión y la afinidad con un candidato o espacio. Muchos pueden criticar a alguien porque no implementó las políticas que esperaba en algún área de gobierno, pero igual lo vota. En Olavarría, al menos por ahora, no se conoce un listado de vacunados vip como sí ocurrió en localidades aledañas, por ejemplo...

No hubo casos. El Intendente y el Secretario de Salud se vacunaron en el Hospital donde se tenían que vacunar, se hizo público, no fue como en el caso de Nación digamos...

En el marco del acuerdo entre el Gobernador y los Intendentes para generar confianza en la población...

Exacto, era un momento distinto a este, donde aún había desconfianza en la vacuna rusa particularmente y para demostrar que era segura había y decidió vacunarse para darle confianza a la ciudadanía, sabiendo que luego vendrían docentes y demás. Se hizo público, a través de las redes, para que no se vea oculto como lo que pasó quizás en el Ministerio de Salud de la Nación, que más allá de quienes se vacunaron lo que importa es dónde lo hicieron.

Este año, como ocurre habitualmente en años electorales, el trabajo diario por lo general en los órganos deliberativos disminuye ¿Espera que eso ocurra?

No se si se trabaja menos, pero sí se lo hace con otro tinte político. Por lo meno en lo que me tocó vivir a mí, desde 2019 que soy Presidente de cuerpo, sí se da una alocución política más marcada en las sesiones. Esa es la diferencia de los años impares, cada bloque intenta marcar las diferencias políticas con el resto, que por ahí es algo que no se da habitualmente. Los proyectos deben seguir el camino de los años pares. Nosotros el año pasado implementamos el trabajo remoto, del día a día, como para transitar la pandemia de la mejor manera posible, y este año iniciamos de la misma manera. Las reuniones de comisión se realizan por Zoom, se tienen todos los expedientes digitalizados, y sólo son presenciales las sesiones. Por ahora pareciera que este año va por el mismo camino.

A usted le toca renovar este año ¿Ya definió si buscará ser nuevamente elegido para retener la banca o quiere saltar a la provincia?

En diciembre se termina mi mandato. Aún estamos viendo que ocurre. No se ha hablado todavía quienes serán candidatos. Nuestros referentes políticos están abocados a transitar la pandemia. Ya llegará el momento para sentarse a hablar de candidaturas. Aún no es el momento, pero yo como digo siempre donde el equipo me necesite ahí voy a estar.

Ganas no le faltan...

No. Es mi segundo mandato como Presidente y si me toca ser reelecto lo haré con gusto. Es un lugar que me gusta, que me tocó y que creo que lo venimos trabajando a gusto, hablo en plural por el equipo que me acompaña, y bien. El año pasado nos puso a prueba, supimos estar a la altura de las circunstancias, y el rol de mediar entre los bloques político yo trato de sacarme la camiseta política. Sin desconocer que uno pertenece a un bloque pero tratando de lograr diálogo y consenso.

¿Hablando de bloques, Juntos Por el Cambio, va a volver a agruparse este año?

Yo creo que sí. Nosotros tuvimos dos rupturas de bloque del Radicalismo. Quizás por distintas circunstancias. Ellos a nivel nacional se referencian con JXC, con diferencias a nivel local, pero será cuestión de sentarse a dialogar, tarea que le pertenece a los referentes políticos. Siempre se le dio espacio en las listas, que es quizá la pata más firme que se tiene de esta conformación de JXC en Olavarría por lo menos y siempre hubo participación de ellos. Las rupturas se desencadenaron por distintos motivos pero a la hora de sentarse electoralmente a hablar me parece que estarán en la mesa.