Murió la hija de Ricky Sarkany, a una semana de ser mamá: tenía 31 años

Sofía Sarkany, la hija mayor del diseñador Ricky Sarkany, falleció este lunes en EE.UU. tras luchar contra una larga enfermedad. Tenía 31 años y había sido madre hace una semana por medio de subrogación de vientre.

La joven estaba internada en la ciudad estadounidense de Miami debido a un cáncer de útero, que le habían diagnosticada en 2018.

Sofía Sarkany estaba en pareja con Tomás Allende, con quien hace una semana fueron padres de Félix a través de la subrogación de vientre.

La mayor de las cuatro hija de Ricky Sarkany había heredado su pasión por el diseño de moda y conducía su propia marca de ropa.

Su mamá, Graciela Papini, publicó anoche una foto en su cuenta de Instagram donde aparece junto con Sofía, abrazadas. Sobre la imagen, escribió: ”Así para siempre, te amo”.

"Muy triste tu partida querida @sofiasarkany me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD", escribió Catherine Fulop en su cuenta de Twitter como despedida.

"Yo creé y decidí con total libertad, confiaba en lo que hacía y creo que, de alguna manera, él sintió esa seguridad. Somos padre e hija, ¡alguna conexión especial hay! Igualmente como suelo decir siempre, la libertad con la que creé y decidí se basa en la educación que me dio Ricky como padre con mi mamá Graciela. ¡Son lo máximo!", definió ella la relación que la unía con su familia en una nota tiempo atrás.