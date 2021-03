HDC: Estela De Carlotto tendrá su calle en Olavarría

En el marco de la sesión especial que se está llevando a cabo en el ex centro clandestino de detención Monte Peloni por el Día de la Memoria, los ediles aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por el Bloque Cuidemos Olavarría que hace referencia al cambio de nombre de algunas calles de la ciudad por los de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En este sentido, tres calles de Olavarría pasaran a honrar a tres grandes referentes de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El mismo proponía que la calle 205 pase a llamarse “Azucena Villaflor”, que la Calle 207 pase a ser “María Isabel ¨Chicha¨ Chorobik de Mariani” y que la Calle 209 sea renombrada como “Estela De Carlotto”.

“Es un proyecto que viene a reivindicar el valor de las abuelas. Se trata de una lucha cargada de dolor que ha logrado a trascender en nuestro país. Las tres abuelas se merecen su reconocimiento”, expresó la concejala Victoria De Bellis visiblemente emocionada.

Durante la sesión estuvieron presentes el Secretarios de Gobierno Hilario Galli, de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani y el Secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, el titular de Anses Maximiliano Wesner, el subsecretario de Minería de la Provincia, Federico Aguilera, y la referente de la coordinación local de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, Griselda Lemiez. También se contó con la presencia de los integrantes de la Comisión por la Memoria Carmelo Vinci y Carlos Genson.

Otro del proyecto aprobados fue el que pretendía declarar el beneplácito por los 20 años de la presentación del Informe de la Memoria de Olavarría. La iniciativa fue presentada por el interbloque Frente de Todos.

“Tenemos una generación que camino en la ciudad como si nada pasaba, y eso no es casual: hubo una complicidad civil y mediática que hizo nuestra configuración de ciudadano. No puede ser que los vecinos de Olavarría y las localidades no sepan que pasó en Monte Pelloni”, manifestó la concejala Mercedes Landívar.