Illescas: "Trabajamos para tener en Olavarría un intendente radical en 2023"

En un año que estará marcado por las Elecciones Legislativas en la que cada legislatura provincial como así también el Congreso de la Nación renovará un porcentaje de sus miembros, la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires disputará el próximo mes los comicios internos en los que los afiliados elegirán a sus representantes partidarios.

El oficialismo provincial, afín a Juntos por el Cambio, que impulsa la candidatura del diputado provincial Maximiliano Abad enfrentando al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, tiene su representante local: Franco Illescas. En diálogo con Infoeme, Illescas, quien recibió el respaldo días atrás del politólogo Andrés Malamud y de referentes como Alejandra Lordén y Alejandro Celillo, evaluó el escenario interno en el que se desarrollarán las internas partidarias y opinó sobre la actualidad política de Olavarría.

-¿Se ve confiado para ganar a nivel local y en provincia? ¿Qué tiene la lista 123 que no tiene la de Posse?

-El acompañamiento que recibimos día a día por parte de los afiliados nos hace pensar en que vamos a desempeñar un buen papel en las internas. Cuando toman conocimiento de nuestro proyecto se van sumando a los equipos de trabajo y eso hace que el espacio crezca cada día. Estamos confiados en que tenemos grandes posibilidades de ser la próxima conducción de la UCR de Olavarría. Por otro lado, la unidad de intendentes, legisladores y dirigentes que acompañan la lista 123 Adelante Buenos Aires nos hace pensar que el espacio será elegido por los afiliados para conducir los destinos provinciales de la UCR. En nuestro espacio no hay ninguna persona que se dedique a vivir de la política. Hoy algunos nos representan en cargos legislativos y momentáneamente tienen un sueldo que viene del lugar político que ocupan, pero cada uno de nosotros tiene su trabajo y profesión, por lo tanto nadie se desvive por un lugar rentado. Hoy muchas personas hacen lo imposible para no perder un cargo o un lugar y terminan adoctrinados por otros espacios políticos y eso no pasa en nuestro grupo. Sabemos que cada uno tendrá las mismas posibilidades y les brindaremos las herramientas y capacitaciones necesarias para que en el momento que les corresponda cumplir una función lo hagan de forma responsable y con los conocimientos necesarios.

-¿Qué opinión le merece que Posse esté como candidato en una interna radical habiendo él pasado por distintos partidos?

-Nuestro espacio siempre siguió los lineamientos de la UCR, en las buenas y en las malas, contrariamente a quienes siguen a Posse que se van encolumnando al mejor postor, sin importar si esa actitud los hace competir en contra del Radicalismo. No nos olvidemos que cuando no ha encontrado un radicalismo fuerte ha migrado a otros espacios. Siempre que logró acceder a la intendencia lo ha hecho por fuera del radicalismo. Una vez desde un vecinalismo, otra vez con Sergio Massa, otra desde el Frente para la Victoria y en la última yendo en la boleta con el Pro en lugar del candidato de la UCR.

-¿Cuál es el motivo o quién es el responsable de que la UCR esté dividida a nivel local?

-En el radicalismo local siempre hubo egos y desconfianza a perder espacios de poder. Fui parte del espacio que hoy conduce en lo local y lamentablemente no se ha logrado consolidar un proyecto superador, por lo tanto después de cada elección hay una gran deserción de militantes. Hoy en día es fundamental conocer las aspiraciones de cada uno para que esto no suceda. Por lo general siempre se manejan los mismos nombres y no hay ni recambios ni posibilidades de crecimiento y eso hace que los que quieran lograr un cambio lo intenten conformando otras líneas internas.

-¿El radicalismo es ninguneando dentro de Cambiemos tanto a nivel local como provincial? ¿Cómo lo ve para el reparto de lugares en las listas de este año?

-Es diferente el rol del radicalismo a nivel local que a lo provincial. En lo referente a Olavarría el proyecto del PRO siempre primó por sobre los principios del radicalismo. Algunas de las decisiones hicieron que hoy haya tres espacios en el Concejo Deliberante en lugar de un solo bloque de Juntos por el Cambio. También sucedió en otro momento con el bloque de Radicales Convergentes de Fernanda Araneo y Gabreila Delía que se fueron del bloque de Cambiemos por falta de entendimiento entre las agrupaciones políticas. Nosotros desde nuestro bloque nos sentimos parte de Juntos por el Cambio y creemos que tenemos mucho potencial para colaborar con la gestión municipal pero no podemos votar en contra de la gente que nos votó, creemos que hay otras formas de gestionar que no sea recaer en las continuas cargas impositivas que se realizan todos los años. A nivel provincial hay un gran entendimiento por parte de los legisladores y el Radicalismo tiene un rol protagónico aún siendo minoría. Tal es así que nuestro candidato a presidir el Comité de la Provincia, Maximiliano Abad, es hoy el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio demostrando que nuestro espacio no se encuentra subsumido al PRO como critican nuestros adversarios. Con respecto a los lugares en las listas, lo ideal sería proponer los nombres de las personas que nos van a representar y poder llegar a acuerdos convenientes para los espacios políticos que conformen el frente. Caso contrario se armará nuestra propia lista y la pondremos a disposición para disputar las PASO como corresponde.

-Si ganan en provincia, aunque a nivel local pierdan, quedan bien posicionados de cara al armado de las listas de este año ¿Piensa que Galli le dará lugar en las listas o les bajará el precio?

-Nuestro espacio Adelante Olavarría es la proyección local de Adelante Buenos Aires. En caso de ganar en provincia y acá no, vamos a seguir trabajando con quienes nos están brindando su apoyo en estos momentos y nuestro grupo seguirá adelante con los proyectos que vamos a presentar próximamente. Hoy no tenemos techo, todo lo que vamos realizando es mérito de crecimiento y seremos el espacio que le de calidad a una lista local. En política las decisiones varían dependiendo los lugares, nosotros hemos contraído un compromiso recíproco con legisladores, intendentes y militantes de toda la provincia por lo tanto nuestro rango de acción va mas allá de la ciudad y confiamos que si convocan a nuestra gente para futuros cargos van a estar preparados para responder con idoneidad.

-¿Se imagina romper alianza a nivel local con el PRO y no formar parte de JXC en caso de que no los consideren o los menosprecien viendo la relación cómo se mantuvo en el ultimo tiempo?

-Sería una pena tener que buscar un espacio diferente por no sentarnos a trabajar en un proyecto en común. Hoy en día priman y gobiernan las alianzas políticas en lugar de los partidos políticos. Esto se fue dando de forma natural y tenemos que aceptar estos cambios paradigmáticos porque el mundo avanza constantemente y si los partidos no se adaptan a los cambios tienden a desaparecer. Que no haya un acuerdo entre las fuerzas que conformamos Juntos por el Cambio le abre las puertas a otras alianzas a poder acceder a la intendencia y eso no debemos permitirlo, pero no depende únicamente de nosotros. Sería comprensible que si se ponen de acuerdo en provincia y nación, que en lo local nos podamos sentar a consensuar civilizadamente y fijar un proyecto que contemple nuestras convicciones y todo lo que nos piden los ciudadanos que trabajemos.

-Sus compañeros de lista pidieron un informe al municipio sobre las vacunaciones ¿Desconfían de un mal manejo del asunto por parte de las autoridades locales?

-Fue a solicitud de los ciudadanos que necesitan saber cuál era la metodología en la asignación de vacunas, como ocurre con las prioridades por ejemplo, y nada más claro que plasmarlo en un informe y que el municipio lo publique en su portal de Gobierno Abierto y por lo tanto despejar cualquier duda o especulación.

-¿Qué es lo que según usted le hace falta a Olavarría y la administración Galli no le da importancia? La recaudación por ejemplo, que mostraron una disminución con respecto a otros municipios de JXC...

-Claramente hace falta un modelo ciudad. Saber hacia dónde vamos, qué tipos de intervenciones – en cuanto a inversión pública - y en qué sectores se va a potenciar. Cuando alguien no lo comunica es porque no lo tiene en claro y esa falta de claridad significa falta de planificación que conlleva al gasto intempestivo de los recursos económicos y humanos de forma ineficiente, que se paga con una gestión desordenada con importantes pérdidas patrimoniales. Su gestión de cinco años fue perdiendo la amortización de todos los bienes de la ciudad, lo que conlleva a que dentro de dos años, a quien le toque gobernar la ciudad, va a encontrar un sinfín de problemas que sucederán en simultáneo, como la rotura y recambio de asfaltos, la planta automotor, maquinarias, entre otros problemas. Tampoco se resolvió o contribuyó a resolver una problemática de muchos años como lo es el déficit habitacional. Se realizó el registro y en Olavarría tenemos más de 1.500 familias que anhelan tener su casa propia y esta gestión no se desarrolló un plan de viviendas para darles respuestas. Y no porque no haya recursos, sino porque las prioridades están puestas en otro lugar que no lo sabemos porque no lo vemos reflejado en obras importantes. Esta gestión tiene por premisa desarrollar planes de micro obras, es decir, anuncios de varias mini obras cuya finalidad es crear una sensación en la sociedad de inversiones para que el vecino piense que se invierte verdaderamente, que la obra a su barrio no llegó pero que pronto le va a tocar. Esta estrategia se derrumba para el vecino con paso del tiempo y para nosotros, cuando vemos que esa inversión es insignificante que lleva como resultado a la pérdida patrimonial más grande de los últimos 20 años. Olavarría cerró con un patrimonio de 340 millones cuando había iniciado por el 2016 junto con la ciudad de Tandil con un patrimonio de 550 millones aproximadamente. Hoy Tandil está en 2.780 millones y ese es el patrimonio que deberíamos tener los olavarrienses en este momento si se hubiesen hecho las cosas bien. Este es el resultado cuando no hay un plan estratégico de ciudad, se termina gobernando para el corto plazo perdiendo de vista el desarrollo de la ciudad que sólo es impulsado por la inversión privada perdiendo el efecto apalancamiento del sector público cuando está verdaderamente planificado.

-¿Olavarría está preparada para volver a tener un Intendente radical?

-En realidad debemos preguntarnos si tenemos a un radical preparado para ser Intendente y la respuesta es que uno de los objetivos de nuestro espacio Adelante Olavarría es trabajar en la formación de candidatos para el 2023. Trabajamos en un proyecto superador para que Olavarría tenga un intendente Radical en el 2023. Estoy más que convencido que de las personas que conformamos nuestra agrupación saldrá el próximo candidato a intendente del Radicalismo. Como lo digo siempre tenemos el mejor recurso humano y eso nos distingue de otras líneas políticas. Tenemos objetivos a cumplir en el futuro y cientos de proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas de Olavarría y las localidades. Esto hace que nuestro futuro candidato a intendente tenga una plataforma de gobierno que sea superadora para poder gobernar la ciudad y así garantizar la llegada a todos los sectores de nuestra sociedad.

-Cuando habla con el afiliado, o se presenta con el vecino que le comenta cómo ve la ciudad, qué le dice cuando le preguntan ¿Quién es Franco Illescas? ¿Cuándo comienza a involucrarse en política?

-Ante todo soy una persona común, con sentido común y con sentido de empatía. Trato de dar una mano siempre a quien necesite algo cada vez que puedo. Trabajo hace más de 20 años en el ámbito de la Universidad. En la Facultad de Ciencias Sociales comencé mis estudios en la carrera de Arqueología y fue ahí en donde comenzó mi interés por la participación política. He sido parte del Centro de Estudiantes, Consejero Académico y Consejero Superior de la Universidad del Centro siempre por Franja Morada. Soy Analista en Gestión de Capital Humano egresado de la Universidad de Belgrano por lo que siempre estoy dispuesto a colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Me he desempeñado en funciones provinciales trabajando siempre en pos de aportar mis conocimientos para devolverles en gestión, los aportes que realiza la sociedad a través de sus impuestos.

-¿Quiénes lo acompañan es este proyecto?

-Me acompaña el mejor equipo de personas, todas con las mismas ganas de trabajar y en las que confío siempre, porque están dispuestas en dejar parte de su tiempo para poder dar una mano siempre que se precise. En lo provincial trabajamos en conjunto con el Senador Provincial Alejandro Cellillo quien nos está acompañando a recorrer la ciudad y las localidades. También tenemos el apoyo de la Diputada Provincial Alejandra Lordén, quién hoy es vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR. Además contamos con el apoyo de casi la mayoría de los intendentes radicales, los legisladores y dirigentes, eso hace que el proyecto de Adelante Buenos Aires sea el más consolidado y ambicioso de los últimos tiempos. Tenemos además el apoyo de Maxi Abad, diputado provincial y de Erica Revilla, intendenta de General Arenales. Ellos encabezan el proyecto provincial en el que estamos trabajando.