"Me metió la mano en mis partes íntimas"

Viviana Aguirre, una de las mujeres que denunció a Fabián Gianola por abuso sexual, contó que fue manoseada por el actor y humorista mientras trabajaban juntos en 2019 en un programa de radio.

"Un día me dio un beso en la boca, más allá del toqueteo en las piernas, porque uno estaba sentado al lado del otro. Después, un día, uno de mis compañeros que se encargaba de redes sociales empezó a tomar fotos, y él me toca. Me mete la mano en mis partes intimas y después siguió conduciendo el programa como si nada. Duramos un mes haciendo el programa", comentó Aguirre, productora teatral y de radio.

“El siempre quería el contacto fisico en los saludos. Él decia que era afectuoso, que me tenía que acostumbrar. Mis compañeros lo veían y pasó en más de una oportunidad”, comentó Aguirre

"Cuando ya hay toqueteos pasa el límite. Una vez me tocó la pierna así, bueno, está bien. Ya después, en plena publicidad, me agarra y me da un beso en la boca, y lo hablé con él. Le dije 'ubicate, somos compañeros'. Quizás le habrá ido bien, con algunas chicas, si es consentido… Ya después me agarraron unas ganas de llorar, dije '¿qué hago?'. Después de ahí no fui nunca más. Mis compañeros me dijeron que tenía que hacer la denuncia penal".

En el marco de una causa por seis presuntos hechos de abuso sexual y violación, Gianola recibió un pedido de indagatoria y podría ser detenido.

La fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), pidió la indagatoria de Gianola y espera la resolución de la Justicia para avanzar en el pedido de detención del actor, según reveló el periodista Pampa Mónaco en Nosotros a la Mañana. Los hechos imputados son abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal.

Una de las denunciantes es una conocida actriz y cinco de los hechos habrían ocurrido en un canal y una radio donde el humorista trabajaba.

"En 2011, cuando esta mujer se estaba separando, 'aprovechando la vulnerabilidad emocional' de esta mujer, dice la denuncia, Fabián Gianola la sometió sexualmente", indicó Mónaco. Y agregó: "Hubo un aprovechamiento, una negativa de la mujer, hubo palabras de Gianola que no las voy a leer porque es muy gráfico".

La otra denuncia por abuso con acceso carnal fue realizada en mayo de 2019 por la actriz Fernanda Meneses, su excolega y amigo durante casi 20 años. Según dijo, el actor se habría propasado mientras trabajaban juntos en el ciclo 'Hoy ganás vos'. Además, surgieron otras denuncias más pero todas fueron desestimadas por el actor.

"Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros", aseguró Meneses.

En ese momento, el actor se defendió alegando que la mujer "quería prensa" y desestimó todas las versiones.