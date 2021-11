Agrupaciones olavarrienses marcharon: “Hay un Estado asesino y no lo podemos permitir"

Durante la jornada de este jueves, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer varias agrupaciones locales se manifestaron y concentraron en el Parque "Helios Eseverri" y bajo el lema "Paren de matarnos" marcharon por las calles olavarrienses.

Desde los espacios convocantes se autoconvocaron en el Parque “Helios Eseverri” y en medio de los festejos del aniversario por el cumpleaños de Olavarría decidieron interpelar a los olavarrienses y dijeron “Basta a las violencias machistas”.

"Hay un Estado asesino, con todo un aparato y eso va creciendo, no lo podemos permitir, no podemos dar un paso atrás en cada una de nuestras conquistas", denunciaron a viva voz mientras, al unísono, pidieron por Tehuel y Guadalupe; por la real aplicación de la ESI no binaria, con perspectiva de género, laica y científica; por la aplicación del cupo laboral trans; Justicia por Lucía Pérez; "basta de justicia patriarcal, misógina y clasista"; "fuera FMI" y "fuera Manzur y Berni".

En este marco, Mirta Millán referente de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke expresó: “Venimos porque consideramos importante visibilizar todo tipo de violencia y más en este marco donde se conmemoran 40 años, acá en Olavarría con las compañeras disidentes venimos participando activamente”.

Sobre el abordaje de la violencia por razones de género en la Comunidad Mapuche, Millán resaltó: “En la comunidad se habla, se conversa y se escribe porque muchos hemos pasado por la formación académica y es por eso que necesitamos no sólo decirlo, si no que escribirlo, estamos en un proceso social de mucha movilidad de muchos recambios generales en el que se va visibilizando otras realidades”.

Sobre el contexto histórico y los cambios que se han dado dijo que “antes se naturalizaba mucho más el machismo, y se pensaba que era algo de la cultura, y no es así son construcciones que intentamos cambiarlas”.

Para finalizar la referente revindicó que “son muchas las situaciones en la que uno puede darse cuenta de los hechos de violencia en lo cotidiano, en las aulas, en las calles donde percibimos distintos tipos de violencias que hay que erradicar", y agregó: “Cuando queremos eliminar a alguien de manera violenta vamos en contra de la democracia".

Participaron de la marcha la Asamblea disidente y Feminista, Ni Una Menos, el Plenario de Trabajadoras Socorristas y Polo Obrero.