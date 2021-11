Mujeres de la política de Olavarría reflexionaron sobre la erradicación de la violencia

Por Gastón Rodriguez

Distintas referentes de la políticas olavarrienses reflexionaron y conmemoraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en este marco compartieron con Infoeme su perspectiva sobre distintos temas relacionados a la lucha que vienen llevando desde los distintos espacios políticos.

Las figuras locales que dialogaron sobre diferentes ejes en relación a la violencia de género fueron: la referente del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad Yessica Almeida, la radical e integrante del frente de Juntos Belén Vergel, Andrea Coronel, de Vamos Con Vos, la segunda candidata electa a concejal del Frente de Todos Natalia Alvarez y la concejal electa de Avanza Libertad Celeste Arouxet.

Entre los temas más relevantes de los que hablaron, dieron su parecer sobre qué sentido tiene este día para ellas, sobre el rol de la política en la lucha contra la violencia de género, sobre qué prioridad ocupa la temática en la agenda, las propuestas que pretenden impulsar para revertir la situación sobre la violencia contra la mujeres, la cuestión del presupuesto destinado a la Dirección de políticas Genero y Masculinidades, vivencias particulares y sobre la Ley de Cupos Femeninos.

Yessica Almeida: "El estado es responsable de la situación que atravesamos en la que tenemos una mujer muerta cada 30 horas"

Sobre esta jornada de reflexión la referente del Frente de Izquierda local Yessica Almeida consideró que este día es "uno más de lucha para visibilizar y reclamar con el objetivo de salir a copar las calle y denunciar la responsabilidad del estado en función de la violencia que vivimos cotidianamente las mujeres y las personas trans, travesti no binarias y que se identifica con las disidencias sexuales o con las diversidades de género".

"La política en términos amplio es la responsable de la violencia que vivimos las mujeres y las diversidades, la política tendría que brindar las herramientas para tratar de solucionar esta realidad en la que vivimos, por eso es importante conocer como se concibe y se trabaja esta temática", resaltó Almeida.

Sobre qué lugar ocupan los casos de violencia hacia la mujer en el ámbito político expresó: "Para muchos espacios la temática solo ha sido un eslogan de campaña y estrategia de marketing con el fin de querer hacerse pasar por defender la lucha de los distintos feminismos y transfeminismos, cuando la realidad es que el estado es responsable de la situación que atravesamos, la cifras son alarmantes y no hay una respuesta al respecto, tenemos un ministerio completamente ineficaz, ineficiente en dar respuesta".

En esta línea mencionó que la Dirección de Políticas de Género Local "sufre" el mismo problema que el Ministerio y además destacó que se encuentra afectada por diferentes factores como: "La falta de presupuesto que es insuficiente para abordar, la ausencia de profesionales y la falta de políticas que atiendan y den un sostén a la integralidad de factores que tengan que ver con los factores de la violencia de género".

"No se trata sólo de sentarse a escuchar a una persona que sufre violencia de género y darle una bolsa de alimentos, si no que es preciso ofrecer las herramientas necesarias como psicólogos, abogados, subsidios o un sostén económico que le permita irse del lugar donde convive con la persona violenta", aclaró.

Respecto a las propuestas Almeida dijo que "desde el espacio del Partido Obrero se propone a nivel nacional la creación de un consejo autónomo del Gobierno de turno de mujeres y disidencias, que sea con cargos electos y revocables donde seamos las mujeres y disidencias las que podamos votar a que representante queremos que integren ese consejo y que tenga un presupuesto Provincial y Nacional para tratar los temas".

Mientras que a nivel local, desde el espacio de izquierda se busca "la creación de centros integrales de atención en los barrios que tengan profesionales de las distintas áreas que puedan asistir y acompañar, con el objetivo de que estos profesionales estén capacitados con perspectiva de genero y puedan trabajar con empatía y con tacto sobre todo por que hemos recibidos varias denunciar de distintas personas por maltrato en la DPG".

Finalmente, Almeida recordó la Ley de cupo 24.012: "Cuando se votó en el congreso no la acompañamos por que entendíamos que era demagogia y maquillaje porque en la calle se exigían otros reclamos y de urgencia como el aborto legal, o cuestiones como políticas claras para evitar los femicidios. No importa si quien ingrese a un congreso o al Concejo es mujer o hombre, o si tiene vulva o pene, si no realmente con que programa o política va acompañar en ese espacio".

Belén Vergel: "Hay muchas mujeres que se suman a la política y realizan trabajos exitosos, pero se les sigue exigiendo más que a los hombres"

Sobre la conmemoración de este día, la referente política local de la Unión Cívica Radical destacó que esta fecha es importante, porque: "Nos lleva a reflexionar y re plantear posibles políticas públicas para evitar que se incremente la cantidad de casos, proyectando así la erradicación de todas formas de violencia contra la mujer".

"Me angustia saber que en este momento una mujer puede ser víctima de violencia, en el sentido más amplio, porque culturalmente aún no se entiende que no es sólo la física, sino también, la psíquica, la económica, la social, la institucional, política y laboral. Si bien hemos avanzado, falta mucho por hacer. Los números, no son cifras, son mujeres, niñas, familias que no volverán a ser las mismas, en un femicidio hay niños que pierden a su mamá y en algunos casos, hasta quedan huérfanos".

Vergel habló de la necesidad de tener "una fotografía de la realidad y sentarse a pensar entre diferentes actores que participan en ella para buscar soluciones reales e integrales, pero sobre todo que allanen el camino de la víctima para protegerla, ayudarla, contenerla porque decidir denunciar no es sólo una cuestión de valor", y destacó que "la política debe escuchar, diagnosticar, y diseñar políticas públicas con perspectiva de género para obtener así, una sociedad más sensible hacia cualquier forma de violencia o discriminación hacia la mujer".

"En los últimos años se ha avanzado en legislación, pero es necesario acompañarla de políticas públicas, y claramente debe ser una cuestión de agenda permanente, porque la violencia en muchos casos mata", continúo la referente y agregó que "tener una agenda con cuestiones vinculadas a la violencia de género, no es solamente pensar en incorporar un tema de mujeres, sino es pensar en cuidar la sociedad en forma integral".

"Para que se pueda disfrutar plenamente de los derechos humanos es preciso, comprender exhaustivamente las estructuras, las políticas y los estereotipos sociales, así como de las relaciones de poder que generan estas violencias", destacó.

"La violencia de género es multicausal, está ligada a las diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan, por lo que la partida presupuestaria vendría sólo para acompañar luego que la violencia se configuró, cuando el daño ya está causado. El presupuesto destinado a la temática, debería tener por objetivo erradicar todo tipo de violencia y ver cómo mejorar la situación social para evitarla y se debe destinar más a profundizar las campañas de prevención y hacer efectivos los programas anunciados de acompañamiento para mujeres, seguir trabajando con la Ley Micaela y la posterior evaluación de la misma", expresó Vergel en relación al presupuesto destinado a esta área.

Para finalizar, la candidata a concejal que integró la lista de Juntos y finalmente quedó fuera del Concejo Deliberante expresó: "Es importante la Ley de cupo, pero es una solución momentánea, porque permitió lograr la paridad, esto es la equidad; las mujeres somos mayorías, no sólo en nuestro país, sino el mundo y esto no es ningún privilegio, es lograr la verdadera representación".

"Creo que hay muchas mujeres que se suman a la política y realizan trabajos exitosos, pero se les sigue exigiendo más que a los hombres para ocupar mismos lugares, aún se las observa con más exigencia en sus comportamientos, y estos son cambios culturales que tendremos que darle tiempo para que sucedan. La incorporación de más cantidad de mujeres en ámbitos legislativos, llevará a que no sólo se tratarán más cantidad de leyes de género, sino a lo que conlleva, es a cambiar la perspectiva de muchas otras leyes. Venimos a poner otros valores a la política, no venimos a disputar nada con los hombres, hubiera estado mejor que no surgiera ninguna ley que lleve forzosamente a que muchas se sumen y comiencen su camino en la política", sentenció Vergel.

Andrea Coronel: "Como mujer viví una experiencia de violencia de género abusiva e institucional"

La referente local de Vamos Con Vos Andrea Coronel afirmó que este día significa "reivindicar a la mujer desde todos los espacios posibles entendiendo que el abordaje de esta problemática debe ser integral y de suma importancia, no solo es llamar la atención sobre cada acto de violencia ejercido contra una mujer, sino contra todas las formas de violencia que existen, hay deudas pendientes con respecto a este flagelo, y nosotros desde nuestro rol, tomar el compromiso de generar acciones para continuar con esta lucha".

"Sabemos que existen planes de acción sobre políticas de género a nivel nacional, provincial y municipal, proponemos generar las herramientas indispensables que hoy faltan para que coordinadamente la respuesta a esta problemática sea contundente y rápida", sostuvo Coronel y explicó: "Han surgido consultas y la motivación de mujeres que se encuentran en situaciones de violencia y el planteo de estos casos es la falta de celeridad en el tratamiento y la resolución de los conflictos planteados".

Acerca del presupuesto a destinar para la Dirección de Políticas de Género explicó que "debe ser el necesario para resolver esta problemática pero fundamentalmente los programas que hoy existen deberían funcionar con personal idóneo y con sensibilidad social, cosa que hoy dejan mucho que desear".

"Como mujer viví una experiencia de violencia de género abusiva e institucional (es decir que del otro lado había políticos y políticas, por eso mi compromiso es el resultado de que la lucha existe y que nosotras las mujeres que ejercemos un rol político debemos reivindicar y ser protagonistas".

"Con respecto a la ley de cupo femenino falta profundizar en algunos aspectos , en cuanto a derechos , mayor participación activa en distintos ámbitos institucionales y privados , y dar a la mujer el lugar que realmente merece", concretó.

Natalia Álvarez sobre la importancia de impulsar "un registro estadístico municipal de situaciones de violencia por razones de genero"

La segunda candidata electa a concejal del Frente de Todos Natalia Álvarez, se refirió sobre la importancia de este día y destacó: "Es una fecha especial, a la vez que un día simbólico para una lucha que lleva años y se encara a diario, y que tal vez sería mejor llamar en plural, ya que no existe una sola violencia contra las mujeres sino muchas".

"Cuando existe una decisión política se pueden conquistar derechos que las mujeres reclamamos, se pueden prevenir y erradicar las violencias que padecemos en tantos ámbitos. Cuando dejamos de estar solas peleando contra las inequidades y la política acompaña, legisla, destina presupuesto, escucha el reclamo y lo transforma en proyectos, en leyes, es ahí donde la política juega un rol irremplazable", destacó.

Sobre el lugar que ocupa este día de reflexión en la agenda política, resaltó que "la temática es central, lo es desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández quien creo el ministerio de mujeres, géneros y diversidad. Lo fue en el gobierno de Néstor con la ley de ratificación del protocolo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o en el gobierno de Cristina con la Ley de protección integral de las mujeres".

Los proyectos a futuro que esperan poder crear son: "Un registro estadístico municipal de situaciones de violencia por razones de género, que ayude a definir políticas públicas; ampliar el refugio, crear un programa para complementar con el fondo provincial de emergencia" y remarcó que se trabajará "siempre con la mirada puesta en reparar, prevenir y atender los daños causados por la violencia machista".

En este marco, la psicóloga Natalia Álvarez se refirió sobre sus vivencias con casos de violencia de género: "En mi profesión me ha tocado acompañar víctimas de violencias, de las más diversas, por razones de género, física, laboral, económica, patrimonial... Y sostengo que todo aquello que sume para visibilizar estos temas nos ayuda a desarmar las amarras que cargamos culturalmente que naturalizan modos de dominación que son patológicos y patologizantes".

Para finalizar, la referente del Frente de Todos se refirió sobre la Ley de Cupos y dijo que "en la realidad se cumple, y de a poco las mujeres vamos ganando espacios en los lugares de decisión y nuestras voces son cada vez mas oídas, es una de las formas en que nos vamos abriendo paso, forma necesaria, pero aun no suficiente, la ola de mujeres ha venido para quedarse y hacerse lugar con una fuerza imparable, de acuerdo a las proyecciones la paridad real aun esta a unos años de lograrse, pero eso lejos de desalentarnos nos da fuerza para seguir poniéndonos en agenda y buscando la equidad".

Celeste Arouxet: "En Olavarría, muchas veces se hace actos simbólicos por la lucha contra la violencia, pero cuando se pide dinero para el presupuesto no se brinda"

La concejal por Avanza Libertad Celeste Arouxet, quién integra la Comisión de Género habló sobre el día en cuestión, y expresó que "tiene que ser tomado como el puntapié para que después haya menos violencia" y resaltó que "hay que poner en practica a diario la defensa contra la violencia".

"Yo veo que lo que falta en la política es un diagnostico, muchas veces se piensa que la violencia contra la mujer es para ciertas clases sociales y no es así. Aunque, si es cierto que las clases bajas son las más indefensas y la gestiones no están llegando ahí".

Respecto a la importancia que cumple el estado en casos de violencia de genero expresó que "la solución no esta en denominar el día contra la violencia de la mujer, si no en el trabajo diario que se hace para revertir la situación, muchas de las personas que sufren violencia precisan la contención de profesionales como psicólogas pero la realidad es que el presupuesto no alcanza para solventar las necesidades. Falta mucho por hacer y debemos encaminarnos en que cada proyecto tenga el presupuesto necesario para resolver".

"En Olavarría, muchas veces se hace actos simbólicos por la lucha contra la violencia pero cuando se pide dinero para el presupuesto no se brinda, Además no hay un diagnostico que especifique la cantidad de casos de violencia que hay".

Acerca del presupuesto que se predispone para temas de violencia de genero Arouxet, expresó que "es destinado a otros temas, y eso da entender que no es importante, por ejemplo se pide sumar más psicólogas y el dinero no esta, lo mismo pasa con las viviendas para las mujeres que sufren violencia el año pasado se destinó dos millones de pesos para la construcción de una casa y es nada", y agregó "el gran problema es que hay un estado ausente a una mujer que sufre violencia no sólo se puede ayudar dándole una bolsa de alimentos, si no que precisa contención psicológica y acompañamiento para que se encamine en el mercado laboral".

En este marco la referente local de Avanza Libertad recalco que “es importante este día, pero es un día, ahora vamos a ver que hacemos a partir de acá” y que desde su espacio pretenden tener "un departamento de contención para las mujeres víctimas de violencia de género, va ser una ONG para Olavarría que va a estar basada en eso, en la contención social de adolescentes, mujeres, todos aquellos que la política deja de lado porque no suman votos".

Para finalizar Arouxet expresó que a Olavarría le falta "un diagnóstico, y mucho trabajo de territorio para saber dónde está esa mujer que sufre, porque generalmente figura la violencia física, pero también está la violencia psicológica, hay que tratar de ver cómo llegamos a esa mujer para ayudarla y acompañarla", y revindicó que "el presupuesto no tiene en cuenta la violencia de género, se pueden hacer resoluciones o pedidos de informe pero no sacas la problemática, en Olavarría hay que Invertir en capacitación, en profesionales".