"Felicidades Dra. Lorena Jara Oroa ¡Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias! ¡Toda la felicidad del mundo para vos!". Una mujer fue escrachada con un pasacalles en el que la acusaron de "roba maridos"

La veterinaria Lorena Jara Oroa se encontró con un escrache en la puerta de su casa. María Liz Sanabria, la mujer que supuestamente "perdió" el marido, denunció a Jara Oroa en forma mediática. El tercero en discordia es Moisés Vera, el ex marido de Sanabria y actual pareja de Jara Oroa.

Jara Oroa tomó una decisión inesperada. Lejos de enojarse, pidió que bajaran el cartel, se lo llevó y lo utilizó como mantel para decorar la mesa en el festejo del día de su cumpleaños en el trabajo.

"Alguien me dejó ese pasacalles como regalo frente a mi trabajo. El mismo tenía un contendido pintoresco, un mensaje feo y otro lindo. Entonces, me pareció superbueno tomar lo positivo y usarlo", expresó la veterinaria en sus redes sociales y agregó: "A mí me pareció genial el mensaje lindo y lo utilicé y la otra parte del escrito lo dejé de lado. Uno decide a qué darle lugar y a qué no. No tengo razón de darle lugar a cuestiones que ni siquiera son".

En ese sentido, señaló: "Yo no tengo nada que ocultar. Tengo una relación, es una realidad, esa cuestión de devoradores de hombres y demás cuestiones no es así. Tengo una relación libre y que no tengo por qué esconder y mi pareja es una persona que está en trámites de divorcio y está separado de hecho”.

María Liz Sanabria, quien acusó a la veterinaria, rompió el silencio: "Estuve casada 20 años hasta que él me engañó. Esto empezó en marzo, ellos comenzaron a trabajar juntos y los encontré como tres veces", contó la mujer al diario paraguayo Extra.