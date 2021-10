Condenan a un abusador en un juicio abreviado: "La víctima no cuenta para la justicia"

La víctima y su abuela le habían pedido a la fiscal que lleve al acusado a juicio oral. Sin embargo, se acordó una pena de 11 años de prisión en un juicio abreviado. Desde Animate cuestionaron la actitud de la fiscal.

Desde la Asociación Civil Anímate realizaron una conferencia de prensa junto a dos víctimas de abuso, en la que rechazaron la decisión de la fiscalía de acordar en un juicio abreviado una pena con el abusador. Si bien reconocieron que la decisión está "ajustada a derecho" cuestionaron que no se tuvo en cuenta el pedio de la víctima que era llegar a un juicio oral con el caso.

Integrantes de Anímate junto a víctimas de abuso sexual, acompañaron a Melanie y su abuela Gladys quienes detallaron que en 2017 denunciaron un abuso, por el cual se inició la IPP 6240/17, caratulada como “Abuso sexual con acceso carnal doblemente ultrajante”. Sin embargo, el caso se resolvió a través de un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscal, el acusado y su defensor. "La víctima no cuenta para la justicia", denunciaron.

“Hace unos días fui con la doctora Paula Serrano quien me citó a hablar y me ofreció un juicio abreviado, le dije que no, me insistió y le volví a decir que no”, expresó Melanie.

Pese a su negativa, este martes recibió el llamado de la doctora Serrano quien le dijo que “había firmado el acuerdo de 11 años” de prisión. Ante esta decisión de la fiscal, Gladys expresó que tuvo la oportunidad de hablar con ella: “Le dije que no me parecía, que no tienen en cuenta a la víctima, me pareció mal que decidieran ellos qué hacer”.

“Acá la víctima no cuenta para la justicia, si ella pide un juicio lo más justo es que le den el juicio y se lo juzgue como se debe, pero no que decida arbitrariamente ella cuántos años. Me parece muy injusto, se pisotea otra vez a la víctima y sus derechos”, relató la abuela de la joven.

Gladys, quien también dialogó con Serrano, en desacuerdo con la decisión tomada por la fiscal, indicó: “Pensé que por ser mujer iba a tener más empatía con la víctima, no esto. Pero ella lo considera un buen acuerdo, nosotros no lo consideramos así. Yo le dije que ella no había visto sufrir a mi nieta y no lo entendió”.

El juicio estaba estipulado para este 25 y 26 de octubre. “Nos quedamos sin juicio y con 11 años de prisión”, sostuvo y agregó que los argumentos hacia la familia por decidir un juicio abreviado fueron: “Es un buen trato”.

Sobre el accionar de la fiscal, la doctora Natasha Torregiano, representante de la Asociación Civil, expresó que “actuó totalmente a derecho” y explicó que “el juicio abreviado es un acuerdo entre la fiscal y el imputado, el imputado se declara culpable a cambio de una baja en la pena. La ley no contempla a la víctima, y no se puede oponer”.

En este sentido, la letrada señaló que el reclamó corresponde que la fiscal habló previamente con Melanie y ella le pidió juicio. "La ignoró totalmente, la fiscal no actuó mal, pero tenés una víctima que te pidió un juicio y firmás un acuerdo por muchos menos años”, concluyó.