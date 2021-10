Industriales bonaerenses se reunirán con el Ministro de producción en Olavarría

Por medio de la convocatoria de distintas gremiales industriales y empresariales de la región, el próximo jueves 14 de octubre, se llevará adelante un encuentro en nuestra ciudad con el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, e integrantes de su equipo.

Se trata de una mesa de trabajo, en la cual van a estar representadas todas las voces de las pymes para que sus problemáticas sean escuchadas, se eleven a las autoridades correspondientes y se generen las acciones que necesita el sector.

En el encuentro de hace unos meses, de varias uniones y cámaras territoriales con el gobernador Axel Kicillof, se coordinó trabajar de forma conjunta para el desarrollo de estrategias que permitan impulsar a las pequeñas y medianas empresas de la zona, dado que históricamente las estadísticas, parámetros y herramientas productivas miden y llegan con más facilidad a grandes empresas que a las pymes, las cuales por su volumen actual generan más empleo y más activación en la economía, pero el acceso y la visualización de sus reclamos a veces se ve limitado al ser medianas o pequeñas. Por eso la importancia de la representatividad de las mismas por medio de cada territorial que puede expresar la necesidad especifica de cada zona y sector.

En este marco desde la UIO, explicaron la importancia de que tal evento se lleve adelante en nuestra ciudad: "En la visita de Cesar Longo al gobernador se dejó en claro lo que significa Olavarría como sistema productivo en la provincia. Además de ser la zona con más cabezas de ganado, reina de la piedra y la construcción, estratégica en logística y transporte; la diversidad y cantidad de pymes y emprendimientos caracteriza a nuestra ciudad en su empuje. Eso permite que la calidad de vida sea optima, aunque estamos convencidos que con una mejor gestión podría ser mejor. Y con mejor gestión nos referimos a promover con información desde nuestro lugar en el sistema productivo, económico y social, a los gobiernos para que tomen las políticas que lleven a las acciones que contribuyan a hacer cada vez más fuertes a las pymes que hoy sostienen a nuestra ciudad y que muchas veces quedan relegadas de las políticas por falta de conocimiento de sus realidades. En resumen, se promueven herramientas para las pymes, a las cuales las pymes no pueden acceder".

"Estamos convencidos que desde las gremiales podemos ser una guía para mejorar esas políticas, solo debemos ser escuchados y por eso generamos los espacios para que ello ocurra. Como así sucedió en General Rodríguez hace poco más de un mes y la intensión es seguir con estas reuniones para llevar adelante los reclamos o informar las dificultades con la esperanza que sean corregidas por quienes están hoy, en cualquier nivel estamental, en el gobierno. Esa es nuestra función", destacaron.

Y destacaron que: "nos visiten autoridades, ser escuchados y recibir a otras uniones y cámaras industriales de la zona, coloca a Olavarría en el mapa de importancia productiva y eso nos acerca a lograr los objetivos, nos da a conocer como la ciudad pujante que somos y nos crea la posibilidad de nuevas oportunidades mediante la inversión y el desarrollo de posibles clientes o proveedores, nos expone de buena manera a ser elegidos para seguir creciendo, ya que no hay persona que visite la ciudad y no se sorprenda por su gran desarrollo y diversidad industrial. Por sus parques industriales, por su más de 400 empresas de transporte, por su espíritu emprendedor y comercial, por las oportunidades formativas con su importante universidad y centros profesionales, por su atractivo parque y la tranquilidad de su gente. Olavarría tiene algo que otras ciudades no tienen, un entramado social económico y productivo que no para, que se recupera y que es solidario y único, tenemos de todo en nuestra ciudad y sus localidades"

Los temas relevantes serán la financiación, las problemáticas del acceso al crédito y al banco provincia, las condiciones actuales respecto a los recursos humanos y la generación de empleo, las problemáticas de los parques industriales, la falta de insumos nacionales y la dificultad del acceso a los insumos importados, entre otros.

Las gremiales que confirmaron su presencia son: Unión Industrial de 3 de Febrero, Unión Industrial de Avellaneda, Unión Industrial de Bahía Blanca, Unión Industrial de General Rodríguez, Mujeres Empresarias de Lanús, Unión Industrial de Olavarría, Unión Industrial de San Martín, Unión Industrial de Tandil, Unión Industrial de Tigre, ADMIRA, y representantes de instituciones de Azul, Bolívar, Balcarce, Carlos Casares, Chivilcoy, Mar del Plata, Pehuajó, Saladillo, Tres Arroyos y Trenque lauquen hasta el momento.