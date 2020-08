Cuáles son los deportes individuales que vuelven el lunes a la Provincia

El Gobierno bonaerense oficializó la autorización para la práctica de deportes individuales que se podrán realizar a partir del lunes, de acuerdo a los protocolos de cada uno y únicamente a espacios abiertos dentro de polideportivos o instituciones deportivas.



Mediante la resolución 3093/20 de la Jefatura de Gabinete bonaerense, se dispuso que la actividad, de tratarse de deportes pertenecientes a confederaciones, asociaciones, fundaciones o federaciones, "podrá desarrollarse sin la presencia de profesores/as, instructores/as y entrenadores/as" en cambio exige para quienes realicen prácticas amateurs (no federadas) "la asistencia de un profesor".



De esta manera, estarán habilitadas en la provincia de Buenos Aires las prácticas deportivas de atletismo en todas sus modalidades, tenis y paddle (individuales), natación en aguas abiertas, canotaje, yachting, y remo.



De igual modo, se podrán realizar las practicas de golf, skateboarding (en club o polideportivo, con turno previo), preparación física individual con entrenador personal (en instituciones deportivas), deportes ecuestres, ciclismo con circuito (en velódromo) y BMX.



También, serán habilitadas las actividades en escuelas de patín carrera y patín artístico (en espacios abiertos), surf, pesca deportiva (en clubes de pesca), tiro deportivo, bádminton y tenis de mesa (single).



Según se informó, el protocolo publicado por el Gobierno bonaerense busca minimizar la permanencia y el contacto de las personas que ingresen a las instituciones deportivas a practicar deportes.



Asimismo, dispone que las instituciones cuenten con una entrada y salida separada para evitar los cruces de personas en los cambios de horario, y obliga a los deportistas a no permanecer en los lugares comunes.



Los deportistas no podrán llegar o ingresar en grupos y deberán movilizarse por sus propios medios: la institución, además, deberá garantizar el traslado de sus empleados.



Al entrar, el personal deberá tomar la temperatura de cada deportista (se impedirá el ingreso a quien tenga más de 37.5° y anotar todos sus datos personales, en caso de que posteriormente dé positivo de coronavirus y haya que ubicar a los contactos estrechos.



Además, todos deberán llevar un bolso con su botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene, que deberán colocar en un depósito y desinfectar cuando se lo deja y al retirarlo.



Al retirarse, cada deportista deberá guardar sus pertenencias en un bolso, higienizarse las manos, colocarse el tapabocas, y evitará permanecer en el lugar.



Durante la práctica, la provincia de Buenos Aires exige que haya un distanciamiento social mínimo de 10 metros entre cada deportista y que la institución demarque en la medida de lo posible el “área de trabajo” de cada uno de ellos.



También deberá disponer insumos para la limpieza, desinfección e higiene de manos: alcohol en gel y toallas de papel cada 50 metros, tendrá que garantizar la ventilación de todos los ambientes cerrados de circulación y demarcar las áreas de espera; y realizar cada dos horas una limpieza y desinfección de áreas de trabajo.



No se permitirá compartir máquinas o elementos de entrenamiento y el uso de los vestuarios “solo se recomienda para higienizarse de acuerdo a los protocolos establecidos”, mientras que los buffets permanecerán cerrados.