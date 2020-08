"Mi papá está muerto desde las 7 de la mañana y no me mandan una ambulancia"

Un hombre de 70 años murió en su casa y su hija hizo un pedido desesperado para que retiren el cuerpo, pero hasta el momento no obtuvo respuestas. "Mi papá está muerto desde las 7 de la mañana en su casa y no me mandan una ambulancia", denunció Macarena Correa, la hija del hombre fallecido.

El caso ocurrió este miércoles en Mar del Plata cuando Oscar Correa, de 70 años, fue encontrado muerto en su casa del barrio Belgrano. Se desconoce la causa del fallecimiento, según informó el portal de noticias Ahora Mar del Plata. "Está la Policía en la casa intentando llamar a PAMI. Pero dijeron que PAMI no va a mandar ninguna ambulancia por protocolo. Ni a la Policía le están dando bolilla. Nadie nos atiende cuando llamamos", dijo la hija.

El hombre se desvaneció en la cocina y falleció. El cuerpo permanece tendido en el suelo y su hija lo tapó con una frazada. "Lo íbamos a levantar para que por lo menos no esté en el piso, pero tiene la cabeza toda sangrando", contó la mujer entre lágrimas.

"Voy a estar con mi papá muerto en mi casa no sé cuántos días. Llamamos al SAME y tampoco pueden venir porque están colapsados. No sé qué hacer, necesito que alguien nos escuche y venga a buscar a mi papá", suplicó

El hombre no sufría problemas de salud, según contó su hija. "Ayer estuve con mi papá y estaba bien. Pero hoy me llamó una tía y me contó que lo encontró desmayado en la cocina. No lo puedo creer".