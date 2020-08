Una mujer murió aplastada por un pedazo de mampostería que le cayó encima

Una mujer de 48 años, que caminaba junto a su hija, murió al ser golpeada por un trozo de mampostería que se desprendió de un edificio ubicado en la calle Arenales, a metros de la Plaza Colón, en pleno macrocentro de la ciudad de Mar del Plata, indicaron fuentes policiales.



Ayer, pasadas las 16, la mujer caminaba por la calle Arenales, entre avenida Colón y el Boulevard Marítimo, cuando cedió un trozo de mampostería de un edificio e impactó sobre ella, provocándole la muerte en forma instantánea.



Al parecer la mujer caminaba acompañada de su hija y otra menor de edad que resultaron ilesas. En el lugar se hizo presente de manera inmediata una ambulancia pero sus paramédicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.





Testigos indicaron a la prensa local que “fue un segundo, un estruendo terrible no entendíamos nada ya que no hay edificios en reparación en esta zona de la ciudad”.



Personal policial y de Defensa Civil del municipio de General Pueyrredon trabajaban en el lugar para constatar por que motivo se desmoronó parte de la estructura del edificio.



En el caso tomó intervención la fiscalía de Delitos Culposos, que coordina los trabajos de la Policía Científica y personal municipal de Obras Privadas para constatar el riesgo de las estructuras ubicadas en la zona.



Las fuentes dijeron que no se dio a conocer el nombre de la víctima y aseguraron era una vecina de la zona.

El hecho fue similar, aunque con distintas características, al que ocurrió este viernes cerca de las 15 en un campo de Olavarría, cuando una mujer que se encontraba podando un árbol murió al ser aplastada por una rama de gran tamaño que cayó sobre ella.