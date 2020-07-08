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 |  necrologicas
 - 8 de Julio de 2020 | 14:31
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ELSA ARGENTINA PINTOS VIUDA DE CARUSO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   8   de  Julio  de 2020  a los  95   años de edad. vSIN VELATORIO. SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: LOMA DE PAZ - DÍA Y HORA:  JUEVES 09/07/2020 A LAS 09:30 HS

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.

Barrio en el que vivía: San Vicente

Lugar de nacimiento: Espigas

Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada

Falleció en Olavarría el día   8   de  Julio  de 2020  a los  95   años de edad. SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: LOMA DE PAZ - DÍA Y HORA:  JUEVES 09/07/2020 A LAS 09:30 HS

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.

Barrio en el que vivía: San Vicente

Lugar de nacimiento: Espigas

Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada

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