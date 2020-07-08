ELSA ARGENTINA PINTOS VIUDA DE CARUSO (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 8 de Julio de 2020 a los 95 años de edad. vSIN VELATORIO. SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: LOMA DE PAZ - DÍA Y HORA: JUEVES 09/07/2020 A LAS 09:30 HS
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.
Barrio en el que vivía: San Vicente
Lugar de nacimiento: Espigas
Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada
Falleció en Olavarría el día 8 de Julio de 2020 a los 95 años de edad. SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: LOMA DE PAZ - DÍA Y HORA: JUEVES 09/07/2020 A LAS 09:30 HS
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.
Barrio en el que vivía: San Vicente
Lugar de nacimiento: Espigas
Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada