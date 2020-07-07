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 |  necrologicas
 - 7 de Julio de 2020 | 19:58
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AURELIA CLARA SCHNEIDER VDA DE DUMERAUF “CHOLY” (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día   07    de  Julio  de 2020  a los  75   años de edad.

SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: SIERRAS BAYAS - DÍA Y HORA:  08/07/2020 A LAS 08:30 HS

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.

Falleció en Olavarría el día 07 de  Julio  de 2020 a los 75 años de edad. SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: SIERRAS BAYAS - DÍA Y HORA:  08/07/2020 A LAS 08:30 HS

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.

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