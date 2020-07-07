AURELIA CLARA SCHNEIDER VDA DE DUMERAUF “CHOLY” (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 07 de Julio de 2020 a los 75 años de edad. SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: SIERRAS BAYAS - DÍA Y HORA: 08/07/2020 A LAS 08:30 HS
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC.
Falleció en Olavarría el día 07 de Julio de 2020 a los 75 años de edad.
SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.
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Falleció en Olavarría el día 07 de Julio de 2020 a los 75 años de edad. SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.
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