Rechazan un proyecto que manifestaba “preocupación” por recortes en Cultura

Un proyecto del Frente de Todos no tuvo el acompañamiento de Juntos por el Cambio y fue rechazado. En ese sentido, se admitió la continuidad de los contratos pero con recortes de hasta el 80%. El oficialismo señaló que la Cultura para el gobierno nacional “no es esencial” y que los trabajadores no cobran eventos culturales “extra”. En el medio, se coló la discusión por la situación económica del Municipio y se indicó que los recortes fueron previos a la pandemia.

Un interesante y largo debate se dio con un proyecto que finalmente fue rechazado por mayoría dentro del Concejo Deliberante. El mismo manifestaba preocupación por la situación laboral de los trabajadores de la Cultura del Municipio por el recorte salarial más allá de la continuación de los contratos. En el medio, hubo discusiones por la “cuareterna”, las bonificaciones a funcionarios y la Emergencia Económica de la comuna.

Quien presentó el proyecto fue la concejal Mercedes Landívar, que citó un mensaje de Whatsapp que recibieron los trabajadores: “durante los próximos seis meses, las escuelas permanecerán cerradas y sin actividad laboral activa, se tomó la decisión de continuar con los contratos laborales pero cobrando un monto inferior”. Detallaba que eran descuentos escalonados según la categoría, pero que abarcaba a todo el sector vinculado a las Escuelas Municipales.

Landivar expresó que son 80 trabajadores que “recibieron ajustes” del 80, 50, 30 y 20%. “El criterio que se usó para ese recorte no lo sabemos”. Señalaron que las razones esgrimidas son “la pandemia” pero que esto mostró una “precariedad laboral de hace muchos años”. La concejal denunció también la ausencia del Sindicato de Trabajadores Municipales “que no dio apoyo por esta situación”.

“Estas son las prioridades del Intendente Galli, y no es la primera vez que lo hace Cambiemos, lo vivimos con Macri y Vidal” dijo.

María José González, de Juntos por el Cambio, señaló que fue el decreto del aislamiento social, preventivo y obligatorio lo que impide el normal desarrollo de las Escuelas Municipales y habló de “cuareterna”: “piden con firmeza que la gente no pague las tasas, ahora que el Estado pague los salarios” criticó al Frente de Todos y dijo que “deberían congratularse por tener una gestión austera”.

“Compartimos la preocupación por la extensión de la cuarentena porque pone en riesgo las libertades individuales” e insistió: “para el gobierno nacional las actividades culturales no son esenciales”.

Volvió a la carga contra el Frente de Todos y acusó de querer desfinanciar a la comuna: “si un día pedimos que nadie pague, y al otro que todos cobren, a menos que tengamos la gallina de los huevos de oro o la máquina de hacer dinero, con la consecuencia que eso conlleva, es imposible” y confirmó que las escuelas funcionan de forma virtual, “dentro de lo que se permite”.

A continuación, Inés Creimer (Frente de Todos) catalogó de “desilusión y tristeza” las palabras de González “que desprestigian el trabajo de los trabajadores culturales y además del valor que tiene la Cultura y los ciudadanos”. En este sentido, pidió “ponerle números a esa cantidad de horas” y el valor del recorte: “una trabajadora de la Cultura cobraba 6.400 pesos por 6 horas. Pasa a cobrar 2.691 pesos. Cuando leo un ejemplo veo una reducción del 50% pero de alguien que cobraba 6.400. No se entiende cuál es el recorte”.

Incluso, la edil señaló que a los trabajadores de la Cultura “bien podrían habérsele asignado otras labores”.

Landivar, en la misma sintonía, “repudió” las palabras de la concejal “que desconoce derechos laborales fundamentales”. González insistió: “en ningún momento fue una expresión tendiente a desprestigiar una función, me remití a brindar la información de porqué no acompañamos la propuesta. Es una decisión presidencial, no nuestra, al no haber actividades culturales los trabajadores no pueden cobrar extra”.

Quien endureció la discusión fue Juan Sánchez, también del Frente de Todos: “decir 'cuareterna' define una posición. Es raro, se desprende hasta de su propio intendente, que le reconocemos haberse acoplado a las decisiones de Nación y Provincia sobre la cuarentena, y mantenerla. Va en contra del intendente, y del esfuerzo de toda la población para sostener una cuarentena que nos cuida a todos”.

Y acusó: “a la coordinadora de la Casa de Olavarría, ¿se le pagó o no se le pagó? A Blanco, ¿se le pagó la bonificación o no? Esa es la verdadera grieta que tenemos: cuando miramos para arriba de una forma y para abajo de otra”. Y, para cerrar, dobló la apuesta: “¿Tienen un déficit de 354 millones de pesos y nos hablan de gestión austera?”

En materia de debates, Victoria De Bellis cerró aclarando, desde su lugar, que “la baja de horas de los artistas se había dado previamente a la pandemia. No es por la pandemia, no es así. Es importante destacarlo. Esto tiene más que ver con el desfinanciamiento del Municipio en sí que por la pandemia”.

Y señaló que desde el HCD “hemos tratado temas con mucha responsabilidad y sabemos que se debe acompañar a los sectores más postergados. Estos son los momentos que se ven los buenos administradores. La política saca lo mejor y lo peor. Cuando se es mal administrador se nota más”.

Finalmente, y por el voto de Juntos por el Cambio más el voto doble del presidente Cenizo, el proyecto fue rechazado.