Gustavo Fernández: el multicampeón de La Liga Nacional en un informe especial

#PasóEnLaLiga es una de las tantas nuevas propuestas del equipo de prensa de la Asociación de Clubes y en el último artículo se encargaron de recordar al actual entrenador de Estudiantes.

El pasó del “Lobito” Fernández y sus cinco títulos en La Liga Nacional en la página oficial de la AdC.

La nota completa: “Gustavo Ismael Fernández se inició en el básquet en Sportivo 9 de Julio de Río Tercero, su ciudad natal. En 1990 debutó en La Liga Nacional con la camiseta de Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos de San Luis con quien logró dos títulos en las temporadas 1990/91 y 1992/93. "Fue muy disfrutado por mí el primer título, me encontré compartiendo equipo con jugadores que marcaron la historia como “Pichi” Campana, Diego Maggi, Carl Amos, Charles Parker, que realmente hacían diferencia. Convivimos con momentos de mucha tensión, tuvimos la unión necesaria en el grupo para poder lidiar con algunos egos de ese momento. Para mí, este campeonato marcó mi presentación en La Liga Nacional", cuenta Lobito Fernández sobre su primer título en La Liga.

Luego tuvo paso por Atenas y por Boca, con éste último obtuvo el campeonato en la edición 1996/97. "Si yo tengo que elegir un campeonato especial y necesario fue el de Boca, porque traía aparejado una situación personal, que era lo de “Gusti” -Fernández-. Yo no le encontraba la vuelta al básquet porque estaba con un tema personal encima. El haber salido campeón me sirvió y ayudó, después de trabajar con psicólogos, para poder ser otra vez yo deportivamente", relata Gustavo.

Pero su época dorada llegó de la mano del club que hoy dirige, donde consiguió dos títulos de La Liga Nacional en 1999/2000 y 2000/01, la Copa de Campeones, el Campeonato Panamericano de Clubes y La Liga Sudamericana con Sergio Santos Hernández.

“Estudiantes coincidió con la posibilidad de que empezaron a contratar bien, primero el técnico, que fue Sergio Hernández, y después se sumaron las piezas claves para formar un equipo ganador por varios años. Es el día de hoy que entro al estadio y veo las banderas colgadas y la cantidad de títulos que se han logrado. Cada vez se va a valorar más eso porque es más difícil lograr que un club permanezca siendo ganador” sostuvo el cordobés.

El actual entrenador del “bataraz” recordó sobre aquel primer título en la 99/00: "Estudiantes sin ser un equipo de mucha historia pasó a tener una presencia en La Liga impresionante. El último juego fue en Olavarría, donde entraron 7000 mil personas. Cada vez que llegábamos, toda la entrada estaba llena de gente esperando entrar. Te daba ansiedad, adrenalina. Era difícil no dejarse intimidar por ese escenario. El nivel de jugadores que había también en esos dos equipos era terrible. Oveja -Hernández- me dejaba en claro que quería que yo me haga cargo ofensivamente del equipo. Confiaba en que yo lo llevara para el lugar más adecuado. Eso me daba mucha tranquilidad y seguridad”.

Disputó sus últimos tres años como jugador en Estudiantes de Bahía Blanca y Quilmes. En el año 2007 jugó nuevamente en 9 de Julio, junto a su hijo Juan Manuel Fernández y obtuvo el título de La Liga Cordobesa para ascender a La Liga B. Como entrenador, fue asistente de Sebastián González en 9 de Julio, juntos, lograron el ascenso al TNA y pasaron a dirigir a Atenas en la temporada 2010-11. En el 2013 se hizo cargo del equipo de Río Tercero en la segunda categoría y en la 2014-15 logró el ascenso a la primera división.

Luego de trabajar como Director Deportivo en las divisiones formativas de Brescia regresó a Argentina para liderar a Estudiantes, tras un paso como director técnico de Boca Juniors, volvió al club con el que vivió sus máximas alegrías como jugador profesional".

Fuente: Prensa AdC