El “Oveja” Hernández recordó el título de Estudiantes: “Imposible de olvidar”

El actual entrenador de la Selección Argentina y hace 20 años entrenador del Estudiantes campeón dialogó con Sportia de aquel jueves histórico para el báquet olavarriense.

Sergio Hernández y el olavarriense José Montesano recordaron el aniversario del primer título de Liga Nacional de Estudiantes y sostuvo:"De muchos de los lindos momentos que me tocó vivir con el deporte, este título es de los más grandes. Porque la primera vez no se vuelve a repetir nunca. Hasta ese momento, yo pensaba que esas fiestas consagratorias eran para los demás, pero me tocó a mí esa noche. Y qué noche, con séptimo partido, tremendo".

El repaso emotivo de aquel día, llevó al bahiense a recordar increíbles y divertidas anécdotas entre las que se destacaron que al aceptar la propuesta de Daniel Trapani, ya tenía continuidad laboral en Regatas de San Nicolás pero que viajó desde su casa a Olavarría en un “Fiat 128, eso sí Europa para reunirme con un dirigente que tenía en claro que quería como lo fue Trapani, era un avión y me enseñó un montón. Fue una locura mía, en la reunión se planteaban un equipo que podían ser campeones de América y yo que siempre había jugado por la mitad de la tabla, me sorprendí”.

"El estadio ya se iba llenando, cuando volvíamos de algún Play-Off ya veíamos a gente durmiendo en el Parque Guerrero y haciendo cola para sacar entradas para la serie siguiente, una locura asique imaginá ese séptimo partido"

Hernández recordó que ese día de partido se dio cuenta de la magnitud de lo conseguido y “cuando llegué a la avenida Del Valle, veo tanta gente que pensé que no llegaría al partido. No lo había calculado, no había imaginado semejante locura. Y eso que faltaban dos horas, alguien me reconoció y cual ambulancia, cual Moisés en las aguas, empiezo a pasar porque la gente empieza a tocar bocina, a correrse los autos para que yo llegara al estadio y cuando llego ya el estadio estaba absolutamente lleno. Y yo pensaba "qué hace toda esta gente que está viniendo caminando".

Consultado sobre que representó ese equipo, el “Oveja” no dudó en contestar que “tenía jugadorazos si bien en ese momento algunos estaban todavía tapados y eran un talento con signo de pregunta. Disfruté y me sirvió encontrar un grupo de mucho talento y de características acordes a un juego que yo tenía en la cabeza, pero para el que nunca había tenido el personal adecuado. En ese momento era medio raro que el pivot saliera a tirar de tres puntos y en ese plantel, salvo -DeWayne- Mc Cray que no se animaba, los demás todos tiraban de tres. Ese era un equipo que asumía riesgos, pero a su vez tenía jugadores como Gustavo Fernández que te daban el equilibrio justo y te marcaban hasta dónde llegar con el riesgo. Y un asesino serial que era -JJ- Eubanks, que cuando todas esas cosas no salían, lo único que había que hacer era darle la pelota a él”.

“Estudiantes no fue campeón el 25 de mayo del 2000, fue mucho más. Fuimos campeones panamericanos de clubes, jugamos tres finales de Liga consecutivas, ganamos Top 4, Copa de Campeones y para lograr eso, tiene que crearse esa simbiosis, una comunidad, que en este caso fue la ciudad entera”

El puntapié inicial de una carrera de éxito rotundo tiene al entrenador de la Selección Argentina en un mismo nivel de atención y capacitación constante como cuando inició porque “es un deporte que te exige capacitarte todo el tiempo, pero además en ese momento yo no tenía que demostrarle nada a nadie o no tenía que confirmar nada. Después tu carrera te empieza a poner en un lugar y empezás a sentir una responsabilidad extra”.

Emocionado, recordando con lujo de detalles y sosteniendo que en la actualidad sus hijos son hinchas del “bataraz”, Sergio Hernández sentenció: “Estudiantes fue un equipo que estuvo más allá del título”.

