Fernández: “Mi escenario ideal es ascender con Estudiantes y volver a dirigir Liga Nacional"

Este lunes feriado en todo el territorio nacional se celebra el Día de la Patria y en Olavarría, además se festeja el aniversario del primer título de Liga Nacional obtenido por Estudiantes y Gustavo Fernández fue uno de los protagonistas que recordó el suceso.

Gustavo Fernández sigue en la actualidad ligado al Maxigimnasio del Parque Guerrero ya que es el entrenador del plantel profesional que participa en La Liga Argentina, pero hace 20 años atrás era el base del elenco que se consagraría campeón.

En el aniversario del título del equipo olavarriense, un programa radial dialogó con el “Lobito” Fernández sobre el título obtenido cuando era jugador, pero también tuvo tiempo para hacer un análisis del año con el equipo, cuáles fueron los factores más importantes del equipo y cuáles son los objetivos para lo que viene. También se refirió al formato de juego: "Toda competencia debe tener su zanahoria, en algunos casos será el ascenso, pero también de tener la preocupación de los descensos".

“Éramos conscientes de muchos altibajos que teníamos como equipo pero era una constante de La Liga y en Estudiantes tenía, por suerte, jugadores repetidos que tenían muy en claro la forma de jugar mía y colaboraba a la identidad y los nuevos se sumaron muy rápido” sostuvo el “Lobito” sobre su Estudiantes en el programa radial donde también tuvo tiempo de recordar anécdotas de tiempo atrás, de contar como son sus días de cuarentena obligatoria “en la casa de mamá porque alquilamos nuestra casa pensando en una proyección de dos años más en Olavarría”.

Destacando que tiene en cuenta los presupuestos de la categoría y que la forma de jugar no es la ideal, sostuvo que “hay equipos en La Liga Nacional que no están haciendo las cosas excelentes para seguir allí y ahora tendremos que ver cómo afecta esto al básquet, a la temporada que viene pero hay una diferencia abismal entre una categoría y otra en los números”.

“Siempre espero que La Liga Nacional sea fuerte, hoy son pocos los clubes que tienen 10 jugadores de nivel para una categoría importante, que no esté cualquiera sino no se justificaría”

Además, haciendo referencia a la máxima categoría, Gustavo lo deja muy claro: "Quiero mi revancha en la Liga Nacional. Mi escenario ideal es lograr el ascenso con Estudiantes y volver a dirigir en la máxima categoría, pero si no es así igualmente voy a ir a buscar esa posibilidad".

“La experiencia de haber fallado también es buena y no me arrepiento de esas decisiones, me entregó a sensaciones”