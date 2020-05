La semana política: las dos oposiciones, las tensiones y la Fase 4

Alexis Grierson / @alexisdechillar

Mientras los vecinos comienzan a aprovechar las salidas recreativas de la primera prueba piloto en la cuarentena de Olavarría, la política continúa gestionando la pandemia, la situación se recrudece en Capital y Gran Buenos Aires, la ciudadanía comienza a cobrar protagonismo mientras nos acercamos, ya, a los dos meses de aislamiento social.

Hubo reapariciones, posturas, dobles comandos y también un intenso debate económico. Las salidas transitorias también dejan una profunda reflexión acerca de la responsabilidad ciudadana en estos contextos, de la necesidad de tomar aire y de darle vida a los espacios verdes de la ciudad. Pero la semana tuvo varios temas que merecen su atención.

Macri y la utopía inversa

Mencionar la frase de la utopía de Eduardo Galeano -pero a la inversa- bien vale para retratar la situación en la que se encuentra el ex presidente y el líder del Pro.

¿Por qué a la inversa? La frase, textual, dice que “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá”. En la comparación, Macri sería el líder del Pro que está en el horizonte, pero cuando se acerca, la dirigencia de su espacio se corre dos pasos. Se vuelve a acercar y la dirigencia (encabezada por Larreta) se vuelve a correr dos pasos. Quizás Macri tiene la función de correr “al centro” a toda la dirigencia del Pro y de Juntos por el Cambio. Por el espanto, claro.

No es casual la reaparición, casi en campaña nacional, de María Eugenia Vidal. Encabezó dos grandes teleconferencias por Zoom en las últimas semanas. Valoró a su modo lo que está haciendo el gobierno nacional pero, además, apoyó a Horacio Rodríguez Larreta. Y es interesante ver a la ex gobernadora en ese rol de “moderada” asemejándose a la primera María Eugenia Vidal como mandataria bonaerense, allá por 2016.

En este rol, Macri nuevamente queda desdibujado. Aquí bien vale empezar a analizar el rol final de Macri: ¿volverá de forma activa a la política? Alberto Fernández encontró en Rodríguez Larreta el interlocutor opositor que necesitaba para no depender del ex presidente. Vidal puede meterse en la conversación como una dirigente del sector “moderado” de Juntos por el Cambio. Y Bullrich, Peña, y hasta Macri comienzan a perder terreno al menos en este contexto.

Aunque, ya se ha dicho muchas veces, esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y más allá del contexto único y de la importancia de gestionar, para la política la época más importante todavía no llegó.

Las “oposiciones”

El Concejo volvió a sesionar tras el parate por la pandemia, con las medidas sanitarias correspondientes. En una semana donde el Congreso sesionó virtualmente escribiendo una página importante en la historia argentina, las reanudaciones de los poderes legislativos dejaron algunos temas y mucha tela para cortar.

Se ratificó, al menos por gestos y por debates, algo que se venía mostrando sin el funcionamiento del HCD: en Olavarría hay dos oposiciones. Una férrea, que remarca los errores de la gestión, denuncia y exige; y otra oposición más complementaria al gobierno municipal, que acompañan en este complejo contexto, aunque señalan cuando hay que hacerlo.

La oposición férrea exigió varias medidas importantes en el HCD. Las dos más importantes fueron rechazadas: que se suspenda por 90 días el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene por un lado, y la cancelación del cobro de Estacionamiento Medido por el otro. “Le piden a la comunidad un esfuerzo que ellos no llevan a la práctica, la gente está haciendo un verdadero sacrificio pero cuando se le pide a los legisladores que apoyen proyectos para beneficio de la comunidad se niegan a hacerlo y no es la primera vez que pasa”.

Y se metieron, tal como se destapó durante los últimos días mediante la presentación de un pedido de informes por parte de Victoria De Bellis, con la bonificación por tiempo completo a algunos funcionarios municipales. Decreto que existe desde febrero, pero que, según las fuentes consultadas, aparecieron en las últimas semanas, así como lo hizo el estado de situación económica de la comuna en 2019.

En este controversial tema aparecieron fuertes acusaciones: desde el “le dan plata a funcionarios en este contexto cuando la Municipalidad está quebrada” pasando por “el sistema de Salud está dejando todo para combatir la pandemia y ahí no se paga ningún plus” y largos etc. La respuesta oficial fue bastante simple y casi que calcada a la primera vez que sucedió esto, a inicios de la primera gestión de Ezequiel Galli: “son funcionarios que están disponibles 24/7, que trabajan todo el día en función del bienestar de los vecinos” y que es un reconocimiento por su labor.

En este debate, algunos sectores opositores por lo bajo sugirieron “subir de rango sus dependencias” y no “hacer este tipo de jugarretas”. Y avisaron: “ojo, el enojo no es por todas las bonificaciones, hay al menos dos que hicieron mucho ruido, no decimos que ninguno lo merece”.

Pero además, el segundo tema tuvo intervención hasta del mismísimo Intendente: el déficit del Municipio. Galli habló en Radio Olavarría y destacó que el 2018 y el 2019 fueron malos años. Vale aclararlo, años de gestión de Macri: señaló que hubo mucho acompañamiento a sectores sociales, una inflación importantísima y una inestabilidad económica que generó no sólo el déficit, si no también la compleja situación actual.

Se mostró confiado en que saldrá adelante, y criticó a quienes “no gestionaron ni un kiosco” por las diversas críticas. Incluso, sacó pecho de las últimas tres elecciones y señaló que hay “dolor” porque ganó las tres (dos él, una Bruno Cenizo).

Aquí es un buen momento para analizar el otro costado opositor, un costado más moderado, con mayor acompañamiento a la comuna, pero con algunos llamados de atención. Este sector se ve reflejado en el diputado César Valicenti y el funcionario provincial Federico Aguilera.

Se los vio en innumerables oportunidades codo a codo con Ezequiel e Hilario Galli, llevando gestiones provinciales y nacionales e incluso abriendo puertas en Ministerios para diversas acciones de gobierno, no sólo por la pandemia (y el puente tendido con la gobernación bonaerense) si no previo a esta situación.

¿Por qué señalamos este llamado? Porque más allá de la responsabilidad opositora de este sector, se aclaró por lo bajo que “podemos dar una mano en lo que sea, pero las cuentas no las manejamos nosotros. A Olavarría no le debería ir mal en cantidad de recursos, si se está justo estará relacionado con decisiones del Intendente, quien tiene la palabra final” indicaron. De todos modos, “hoy por hoy seguimos a disposición del ejecutivo local por cualquier cosa, sabemos que si al Municipio le va bien, a todos los olavarrienses les irá bien” indicaron las mismas fuentes consultadas.

Los aglomeramientos, las salidas, la salud

Mientras somos testigos desde Olavarría del drama de Capital Federal por su importante densidad demográfica, el drama de las villas por sus aglomeramientos y el profundo hacinamiento en el que se vive (sumado a los casos de coronavirus que comenzaron a contarse de a cientos), Olavarría se pone a prueba y los ciudadanos, más que nunca, comienzan a formar parte de una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Con un primer resultado positivo: el primer día de las salidas recreativas se respetaron en gran medida, hubo poca gente en general transitando y no hubo grandes aglomeramientos en la ciudad. El respeto por la medida fue importante y si bien hubo gente caminando vestida con ropa deportiva (entre nosotros, haciendo gimnasia) la medida fue bien aceptada y tuvo buena respuesta. Es decir, motivo para estar orgullosos: cuando el Estado confió en la gente, al menos en el primer día, se respondió de forma positiva.

En contrapartida, qué complejo es ser testigos de lo que sucede a poquito menos de 400 kilómetros de Olavarría: la desidia de años de no intervención del Estado no sólo en los sectores más populares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, sino también en geriátricos y lugares donde siempre hay representación de sectores más “olvidados” por los gobiernos.

Lamentablemente ver lo que pasa un poco más allá ratifica lo difícil que es sostener una cuarentena con una situación económica compleja, pero además con la facilidad con la que el virus se multiplica. Está claro que este año distará de todo lo que hemos visto en nuestras vidas, pero todas las semanas aparece un ejemplo nuevo que muestra en el escenario duro que se encuentra el país.

Nobleza obliga, punto a favor para Olavarría, que continúa en la senda de los 3 casos, los dos curados, y que transita por ahora la calma de la Fase 4, avanzando en la apertura de nuevos rubros, en las salidas transitorias y obviamente en la búsqueda de no tener más casos de COVID-19 en la ciudad.

La política, de todos modos, sigue aprendiendo lecciones para lo que será la nueva normalidad: priorizar en la ciencia y la salud, en la calidad habitacional de sus ciudadanos, incluso con la garantía, efectiva, de contar con los servicios básicos (en algunas villas de CABA no hubo agua durante la semana).

La responsabilidad es de los vecinos, de los ciudadanos, quizás con un protagonismo que pasó del “quedate en casa” al “si salís, cuidate y cuidanos a todos”. Ahora, también hay una cuota de garantía del Estado que debe brindar en cualquiera de los dos casos. Y ahí entra la economía. Y, a la larga, la política. Las tensiones, idas y vueltas bien valen ser analizadas para entender dónde estamos.