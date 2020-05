Aprobaron un pedido de informes por bonificación a funcionarios

Este jueves, el Concejo Deliberante volvió a sesionar de manera presencial tras dos meses de parate por la pandemia.

En este marco la concejal de Cuidemos Olavarría, Victoria De Bellis, emitió un pedido de informe por una bonificación por trabajo de “tiempo completo” a cinco funcionarios municipales, aprobado por un decreto del mes de febrero.

En ese sentido, la edil explicó que durante la pandemia desde el Municipio se decidió “restringir las horas extras que no sean de trabajo esencial. Se han suspendido las contrataciones de obras públicas. Se ha dictado un decreto que se ha aceptado la donación de funcionarios y el congelamiento de sueldos”, pero que aún se sigue abonando la bonificación.

Sobre las decisiones tomadas por el Ejecutivo local, señaló que “la emergencia económica iba a suceder igual, más allá de la pandemia. Es una situación que ya se venía anunciando, y parece que la pandemia tuvo la oportunidad para el dictado del decreto” y agregó que esto “no se condice en absoluto con el decreto del mes de febrero, donde funcionarios siguieron percibiendo bonificaciones sin fundamentación alguna”.

Continuando con la fundamentación del pedido, detalló que la problemática de fondo es “la desigualdad que esto conlleva, más allá de los tecnicismos que hay. Es la voz de muchos trabajadores que me han llegado, que han tenido que dejar de pagar sus alquileres, o de trabajadores de la cultura que se quedaron sin trabajo”.

El sacrificio no llegó para todos, esa bonificación especial por tiempo pleno no está justificada, y debió haber sido dada de baja en el contexto de la pandemia

Tomando la fundamentación de “tiempo completo”, esbozada en el decreto del mes de febrero, indicó que “la función pública refiere la necesidad de estar a disposición plena. Y si esto no funciona, es porque hay un problema de distribución administrativa que no está funcionando” y agregó “aún, para mi asombro, del área de salud no hay nadie. No sé cuál es la situación tan excepcional entonces. Planteo este pedido de informe para que se remita las explicaciones de interés público”.

Hay que ser coherente entre lo que se dice y se hace, hay que ser coherente con los trabajadores. No tirar chicanas y tomarse las cosas personalmente

“Pido que se consulte al tribunal de cuentas sobre esta cuestión, porque acá hay fondos públicos. No es elegir al funcionario que quiero yo, esto no es una empresa, es la administración pública. Yo quiero saber si estos pagos están fundados en la ley, si son legales” continuó la edil de Cuidemos Olavarría.

En respuesta a De Bellis, fue Martín Endere – Concejal de Juntos por el Cambio – quien tomó la palabra, quien comentó que “como frente Juntos por el Cambio vamos a acompañar el pedido de la concejal De Bellis, pero no sin explicar que el Municipio es transparente en todos sus gastos. Cualquier ciudadano puede ingresar y ver el sueldo y la declaración de bienes de cada uno de nosotros”.

“Ayer nos pusimos en contacto con el Departamento Ejecutivo y le dijimos que íbamos a acompañar el pedido. Sabemos que son solo cinco funcionarios, y sabemos que a nivel Nacional la mayoría de la administración pública está parada sin trabajar, entonces hay funcionarios que deben abocarse a situaciones de más” destacó el edil oficialista.

Por su parte, el Concejal del Frente de Todos, Germán Aramburu, expresó que “parece que como es transparente y podes verlo, es justificado. Creemos que no basta con que sea transparente, se está pidiendo la justificación de por qué hay funcionarios que tienen un tratamiento especial” y cuestionó “dos meses después del decreto el Intendente dijo que no iba a poder pagar los sueldos. En febrero aprobó el aumento de sueldos, y a los dos meses con la pandemia ya no podemos pagar los sueldos”.

A la altura de las circunstancias, me parece que no están. Cuatro años y medio y ya no tienen para pagar los sueldos. Lo que queremos decir es que no se escuden en la cuestión de la transparencia

“Ser funcionario público es ser todo el tiempo funcionario, una cosa es ser personal de administración a quienes se les pidió que donen “voluntariamente” su sueldo – porque sabemos que a veces los hicieron firmar un papel y era una donación -“, agregó el edil opositor e indicó que “cuando dicen que ningún Intendente iban a poder a pagar los sueldos, cabe destacar que muchos Municipios pudieron sin ayuda de la Provincia. Entonces está cuestión es la que hay que tocar, se está demostrando que no podemos echarle la culpa al Coronavirus”.

El último en tomar la palabra fue el Concejal Juan Sánchez, quien hizo hincapié en que, en el discurso oficialista, se refiere que “el intendente es el que más atiende, pero no está cobrando la bonificación. En poco tiempo en este concejo hemos denunciado la inmoralidad de una designación hecha a la fuerza por la sola fundamentación de la amistad. ¿A ese funcionario en febrero había que pagarle el 38% más? ¿No es inmoral eso? Creo que una de las cuestiones en las designaciones de toda la gestión de Ezequiel Galli va a quedar marcada por los favores que con dinero de todos los olavarrienses hizo sobre la persona de quien estamos hablando”.

Por último, el edil se preguntó si “cualquiera que lleva delante una administración ¿No lleva al día cómo va la administración? Claramente el Intendente sabía que este ejercicio iba a cerrar al 31 de diciembre con el déficit, y a pesar de que sabía que iban a venir muchos ajustes de muchas áreas, toma esa decisión ¿Por qué? ¿Desde qué lugar después les pedimos el sacrificio a los ciudadanos?”.