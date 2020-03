Con durísimas críticas de expositores, se realiza la Audiencia Pública para discutir el aumento del agua

Casi una treintena de oradores se presentaron a las 19 horas en el Salón Rivadavia para darle inicio a la Audiencia Pública que busca discutir el incremento tarifario del servicio público de agua corriente y servicios cloacales realizado por Coopelectric, instancia previa al tratamiento en el Concejo Deliberante.

La asamblea es presidida por el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas, arquitecto Julio Ferraro, mientras que el Dr. Leandro Lanceta oficiará de Secretario.

Cada orador y oradora cuenta con un tiempo máximo de exposición de 15 minutos y la nómina es la siguiente: Ing. Araceli Orifici, Enrique Lospinoso, José Luis Matitti, Horacio Florentino Agosta, Luis Alberto Cavalli, Cecilia Alvarado, Juan Fermín Tejo, Nora Graciela Giglio, Ubaldo Valerio García, Yessica Yasmín Almeida.

Gabriela Roxana Iribarren, Liliana Schwindt, Guillermo Pérez, Verónica Villalba, Jeremías Betencurt, Matías Spinsanti, Mario Lurbet, Domingo Soraiz, José Luis Veyrand, Ricardo Enrique Roth, Elida Saizar, José Basilio Musarra, Gerardo Raúl Pagano, Anselmo Fioroni, Gustavo Guenzatti, María Celeste Arouxet y Dr. Carlos Hugo Díaz.

Tal cual consignó la orden del día, Orifici (subgerenta de Obras Sanitarias) fue la primera oradora y explicó acerca del servicio sanitario en Olavarría y su recorrido histórico. ”En el año 1996 se realizó una licitación pública internacional. Seguidamente cuando Coopelectric toma el servicio comenzó (en 2007) la prestación a las localidades, la concesión fue por 25 años y opción a 5 más. En 2022 se vencería la concesión, en ese momento la Municipalidad y la Cooperativa evaluarán la continuidad de servicio, sería por 5 años más”.

Araceli también enumeró las principales obras de agua que se ejecutaron: “realización de pozos, 100 % de micromedición, sustitución de cañerías de gran diámetro (denominadas de impulsión), la calidad comenzó a mejorar, también se realizaron otras para ampliar el servicio que no era de carácter obligatorio, emisario final, bombas nuevas”

“Hay 38 mil medidores instalados y 47.353 cuentas de agua, y cloacas un total de 24.303” detalló seguidamente Orifici. “Hablamos de hacer más pozos e instalar más medidores. En el 1997 se consumían 600 litros por habitante y ahora 190 al día. Se redujo el consumo un 215 % gracias a esto”.

Tienen la gallina de los huevos de oro y eso se tiene que terminar

Otro en tomar la palabara fue Matitti, vecino, trabajador obrero, apuntó contra Coopelectric y el Ejecutivo: “Vivo en una casa, vivo solo, no gasto 500 litros de agua y pago actualmente 500 pesos de agua, entonces con eso pagaría mucho más. Me gustaría que esté el intendente acá pero parece que tiene cosas más importantes. La respuesta de Coopelctric es siempre la misma “que el usuario cuide”, el eslogan debería ser “usar menos, pagar más”. Cuando siempre hay baja presión de agua, hoy una escuela suspendió las clases por esta causa”, criticó.

“Cobran cuota capital, cuando hay un fallo que lo prohíbe. Están cobrando un ítem por cargo de mantenimiento de medidor que se supone que es para el recambio, por tener vida útil de 10 años. Creo que deberían cambiarlos, analizar y después empezar a cobrarlos, me parece a mí, humilde opinión”. Les hablaba directamente a los ingenieros, ubicados en un lateral del salón. Por momentos hubo aplausos a las críticas por parte de los demás oradores al duro discurso.

“Les quiero hablar a los concejales, al compañero de fábrica, le digo no al aumento. Si lo ponen implícitamente salgamos a la calle a quejarnos, no podemos estar tibios y que hagan lo que quieran. Tienen la gallina de los huevos de oro y eso se tiene que terminar”.

Las malas decisiones no pueden recaer en los usuarios

Por su parte, el doctor Luis Cavalli quien encabeza la lista “en proceso de construcción” autodenominada “Nueva Energía para Coopelectric”, fue claro al indicar el "rechazo absoluto del pedido de aumento".

Lo tildó como: "inoportuno e inapropiado momento económico y social, segundo en la falsa reducción del análisis de agua y cloaca de Coopelectric, tercero en el contexto político institucional en el que hizo el primer pedido de aumento, la mala gestión, son los números presentados por Coopelectric, están en quiebra por el fracaso que consiguieron con peligro de arrastrar a toda la cooperativa. Las malas decisiones no pueden recaer en los usuarios".

"Se supone que el usuario debe presentar reclamos en el OCABA (Organismo De Control Del Agua De Buenos Aires), pero a esto Vidal lo eliminó, imagínense las peripecias para el reclamo. Ante esto, la Sra. Orifici salió en todos los medios a dar explicaciones de por qué la gente se queda todos los años sin agua en la misma época del verano, debe salir a dar la cara por los 250 mil pesos que cobra por mes. Lo mismo intentaron argumentar a través de un comunicado oficial. Trasladan la responsabilidad al usuario hasta en las pautas publicitarias", arremetió.

El concejal del Interbloque "Frente de Todos", Ubaldo Valerio García analizó la estructura de costos de la cooperativa y situación económica financiera de los usuarios. "Su situación coyuntural económica es de emergencia. Solucionarla depende de los principales factores económicos, la cooperativa en esto tiene una gran responsabilidad social. Invito a la cooperativa a efectuar un esfuerzo en beneficio de los asociados, en un contexto de relativa estabilidad funcionaría mejor".

"Es con números concretos que visualizamos un proceso concentrador que hay que eliminar un paulatinamente si queremos un país integrado. Son los propios sistemas económicos que llevan a esa situación. Una situación como esta requiere creatividad permanente para mantener precio y calidad de las empresas".

"El incremento es inadecuado, conllevan a agravar el problema inicial y la dificultad del pago del servicio. En la cooperativa se analiza un déficit de 115 millones anuales. Creemos que el servicio puede funcionar con los trabajadores directos, eso resta millones de la estructura de costos".

Liliana Schwindt se manifestó al respecto y fue contundente en su discurso, se presentó como "ciudadana olavarriense", más allá de su cargo político como Diputada Nacional. "Vengo como vecina de Olavarría y trabajadora de una temática en la que hemos trabajado con muchos vecinos, en defensa al consumidor, una batalla sin éxito ante los tarifazos del anterior gobierno. Me he sentido identificada con mis compañeros del Frente de Todos".

"Concretamente fuimos hace poco a hacer una denuncia –por la vía que corresponde- con un usuario cuando nos enteramos de la noche a la mañana del recambio de medidores que tiene que ver con los aumentos. El reclamo está en La Plata en la Autoridad del Agua. En ese sentido reclamamos factura limpia, significa que tenga que ver solamente con el consumo no con que yo me encuentre con un papel inentendible. Por ejemplo una ordenanza para el fondo de infraestructura, como falta de agua, baja presión, que pagamos nosotros. Luego dice IVA 21%+ fondos, me gustaría saber cuáles son los fondos. La información debe ser clara y precisa, esto no lo tiene".

Se llenan la boca hablando que hacen obras, quiero saber con qué fondos

Siguió analizando la factura, puntualmente la cuota accionaria. "Esta cuota en 2016 el Concejo Deliberante le puso un tope, no puede ser más del 80 % (la que cobran primero), al poco tiempo como no les daba crearon la “contribución accionaria transitoria” que hace año y pico las pagamos, con el tope del 160 % del consumo, lo que quisieron, más consumís, más pagas".

Contribución recambio de medidores: "La hicieron con una asamblea de delegados, creen que es soberana, y no es así, eso tiene que pasar por el HCD o decreto de Galli. Encima no se tomaron el trabajo de hacer una Asamblea. Lo hacen con un fin totalmente recaudatorio. Saquen este cobro porque es indebido y sino iremos a la justicia", culminó.