“Entrenar en el garaje de casa para un Juego Olímpico no estaba bueno”

Agustín Vernice participó en el Mundial de Canotaje de Hungría por su plaza olímpica y si bien no logró quedar entre los 8 primeros lugares, obtuvo su boleto por una cuestión de organización. A poco más de 100 días se enteró de la suspensión y dio su punto de vista.

Este martes se conoció la decisión del Comité Olímpico Internacional de postergar los Juegos Olímpicos de Tokio a causa de la pandemia generada por el virus del COVID-19 y desde su hogar en Olavarría, opinó el representante nacional.

El joven palista argentino sostuvo que “las condiciones no estaban dadas para que se hagan los Juegos Olímpicos, sobre todo por nuestra salud y de las personas que nos rodean y además porque entrenar en el garaje de nuestras casas no es posible y no esta bueno”.

“Postergarlo un año me parece una decisión correcta y en un buen momento”

Vernice que ya había iniciado su preparación junto al resto del equipo nacional y había viajado a Tafí del Valle en varias oportunidades sostuvo que “entrenar sin saber que va a pasar es muy difícil para cualquier deportista” pero “ahora con una medida clara cada uno sabe qué hacer”.

Confirmó que pensando en la competencia a realizarse en 2021 el entrenador verá un nuevo plan de entrenamientos pero que por la pandemia “estaremos sin competencia en lo próximo pero que lo más importante ahora es respetar la situación que nos quedemos en casa cuidándonos y a los que nos rodean, esperar a que la tormenta pase y tener paciencia”.

Paciencia que se hace difícil para un joven de 24 años que estaba a pocos días de decir presente en la máxima cita del deporte y que ahora deberá esperar.