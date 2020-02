Reconstruyeron el accidente en el que falleció Rodrigo Zurita

Días atrás y en horas de la madrugada, tal cual sucedió el trágico hecho, se realizó la reconstrucción del siniestro vial en el que falleció Rodrigo Zurita a mediados de agosto del año pasado, cuando fue impactado por un vehículo cuando caminaba por el trazado que comunica Sierras Bayas con Colonia San Miguel. El único acusado por el hecho actualmente se encuentra excarcelado.

Infoeme logró conocer que días atrás se desarrolló la medida de prueba, a la que concurrieron un importante número de personas, ya que no sólo asistieron las partes, es decir tanto la fiscalía como la defensa, además del abogado que representa a la familia de la víctima, sino también varios de los jóvenes que presenciaron el hecho. Todo fue encabezado por un grupo de peritos locales de la división Científica de la policía Bonaerense, quienes compartieron sus conclusiones y explicaron cómo se registró el fatídico suceso.

Según confiaron las mismas fuentes, se trató más bien de una suerte de recreación que de reconstrucción en sí, todo con la intención de dejar plasmada de la forma más clara posible cuál fue la mecánica del lamentable siniestro vial. El abogado particular Álvaro Ressia, quien en la figura de particular damnificado representa los intereses de la familia Zurita, aprovechó la ocasión para disipar diversas inquietudes y planteos que seguramente serán retomados cuando la causa llegue a la instancia de debate en juicio. Similar fue lo hecho por la defensora particular Elda Donatelli, representante legal del único acusado por el hecho, Claudio Daniel Martinefsky, quien además de la imputación por “homicidio culposo” también afronta cargos por “lesiones culposas”, debido a las heridas sufridas por una segunda víctima.

En el lugar también se contó con la presencia de la fiscal Viviana Beytía y parte de su equipo de trabajo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10. Tal cual se refirió, la ocasión permitió conocer importantes datos y, más aún, verlos utilizados en la misma escena donde todo sucedió, algo que sirvió, por ejemplo para entender el trayecto que realizó el vehículo guiado por el joven, un Volkswagen Bora que fue utilizado en la pericia. Ese sin dudas es aún hoy un tema de litigio en la que las partes se encuentran contrastadas, cuestionando desde la defensa del joven si era efectivamente la persona que guiaba el rodado en cuestión.

La visibilidad fue uno de los temas en los que se ahondó en la resolución, llegando a concluir que aquella noche habría sido bastante reducida, teniendo en cuenta la escasez de luz artificial en el sector. En contrapartida, se detalló que las pericias sobre el mencionado vehículo arrojaron que no poseía ningún problema mecánico, en lo que debe incluirse las luminarias.

Avanzando sobre el rodado surgen otros datos de suma relevancia, anticipando nuevamente contrapuntos que se repetirán durante el juicio. La velocidad del Bora habría sido superior a los 90 kilómetros por hora. Lo otro, y no menor, es que el conductor habría iniciado la maniobra de frenado más de 20 metros antes del impacto, que se habría dado sobre la carretera, algo que se explicó a partir de una serie de evidencias que fueron recolectadas el día de los hechos.

Los especialistas consultados por este Diario también respondieron respecto a la alcoholemia que, si bien fue positiva -más de 0.5-, no en los valores como para ser considerado un agravante. La explicación de esto está en el artículo 84 bis del Código Penal, donde puede leerse que la pena se incrementará en caso que estuviera circulando “con un nivel de alcoholemia igual o superior a un (1) gramo por litro de sangre”, es decir el doble de lo permitido.