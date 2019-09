Accidente fatal: Excarcelan al acusado pero apelan desde Fiscalía General

A poco más de un mes de la tragedia vial que se cobró la vida de Rodrigo Zurita, en un episodio en el que además resultó con diversas lesiones una adolescente que caminaba a su par, la causa registró importantes novedades en las últimas horas, todo vinculado a la situación procesal del único acusado, Carlos Daniel Martinefsky, de 20 años.

El joven hasta la jornada de ayer se encontraba en calidad de detenido por ese hecho, pero la Cámara azuleña acompañó el planteo elevado por su defensora particular, la doctora Elda Donatelli, quien había requerido la excarcelación. El dato no menor es que esa petición había sido descartada en primera instancia por la jueza Fabiana San Román, titular del Juzgado de Garantías local Nº 1.

Sin embargo, tal cual se puede leer en la resolución a la que tuvo acceso Infoeme, los camaristas Carlos Paulino Pagliere y Damián Cini fallaron con distinto criterio y resolvieron revocar la resolución de primera instancia y disponer la excarcelación del joven que se encuentra imputado por los delitos de “homicidio culposo” y “lesiones graves culposas”.

Tanto desde la fiscalía como desde el particular damnificado, el doctor Álvaro Ressia que representa los intereses de la víctima, se habría requerido que siguiera detenido teniendo en cuenta una serie de circunstancias que las consideraban como “peligros procesales”, todas derivadas de la conducta del joven durante el hecho. Sin embargo, los jueces no acompañaron ese planteo e inclusive ponderaron de manera favorable para el acusado, entre otros aspectos, que no tuviera antecedentes penales.

La particularidad del caso es que esa resolución se dio a conocer mientras en nuestra ciudad el Juzgado de Garantías local analizaba un pedido de prisión preventiva, que ahora fue declarado en calidad de “abstracto” debido a la resolución de Cámara.

No obstante, este viernes todo sumó un capítulo más a partir de la postura tomada desde Fiscalía General, que tiene como titular del doctor Marcelo Sobrino, desde donde se respaldó tanto a la fiscalía interviniente como al particular damnificado al recurrir el fallo ante la Cámara de Casación Penal, por lo que todo sumará un capítulo más. “Nuestra postura siempre es acompañar a las víctimas hasta donde la ley nos lo permita”, expresó Sobrino en diálogo con Infoeme.

El caso se registró a mediados de agosto en el camino que une Sierras Bayas con Colonia San Miguel. Fue en horas de la madrugada cuando un grupo de jóvenes caminaba a la par del asfalto y dos de ellos fueron embestidos por un Volkswagen Voyage. Rodrigo Zurita, de 18 años, murió pocas horas más tarde debido a las graves heridas sufridas. Una adolescente un año menor también resultó herida y sufrió lesiones de carácter grave.