Alejandra Capriata: “Estamos luchando para tener libertad sindical”

Lo dijo Alejandra Capriata, titular de la Asociación de Profesionales de la Salud luego de una audiencia con el Tribunal de Trabajo de la que participó el Municipio y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales. Informaron que no llegaron a un acuerdo. Posteriormente, en diálogo con Infoeme manifestaron la necesidad de “elegir el sindicato”. Además solicitan el cese del descuento de la cuota sindical que indicaron “no nos beneficia”.

Este jueves, se realizó una audiencia en el Tribunal de Trabajo entre quienes forman parte de la seccional CICOP Olavarría, el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales, ya que profesionales médicos buscan poder elegir el sindicato que quieren que los represente, en este caso CICOP.

Luego de la audiencia dialogaron con Infoeme y brindaron mayores detalles sobre la solicitud que llevan adelante judicialmente. Alejandra Capriata, titular de la Asociación de Profesionales de la Salud sostuvo que “desde enero de 2017 estamos luchando para tener libertad sindical, significa que se nos está coartando esta libertad de poder elegir el sindicato que queremos que nos represente”.

Sobre porqué solicitan otro tipo de representación sostuvo que “creemos que los profesionales de la salud tenemos una tarea específica, diferente al resto de los empleados municipales y que requerimos un tipo de representación sindical absolutamente diferente a la que tenemos, porque ahora es inexistente y no nos permite sentarnos en la mesa de negociación de paritaria con toda la complejidad de nuestra tarea”.

Este jueves, después de que en el mes de diciembre se presentó la demanda de “amparo sindical”, se llevó a cabo la primera audiencia de conciliación obligatoria.

Otro de los temas con el que están en desacuerdo es el pago de la cuota sindical, al respecto María Teresa Sosa, de CICOP central, dijo que “el Sindicato de Trabajadores Municipales, compulsivamente les viene descontando a los profesionales el 1.5% de cuota sindical sin que los profesionales tengan derecho a elegir quien los va a representar”.

Acá en forma caprichosa parece que el único representante de todos los empleados municipales, incluyendo a los profesionales, es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, cosa que no es así, agregó Sosa.

Con respecto a lo mencionado por María Teresa Sosa, Capriata agregó que “la retención de esa cuota a nosotros no nos da ningún tipo de beneficio porque nosotros no somos afiliados al Sindicato de Municipales, no gozamos de ningunos de los beneficios pero igualmente tenemos que pagarles una cuota que ellos”.

La solicitud y la respuesta del Municipio

Capriata explicó cómo se desarrolló el pedido al Municipio “nosotros cuando nos afiliamos a CICOP presentamos todos los papeles en tiempo y forma para presentarlo en la Subsecretaria de Legales de la municipalidad y directamente ni nos recibieron los papeles y dijeron que de ninguna manera CICOP iba a sentarse en una mesa de paritarias en este municipio”.

Los gobiernos anteriores nunca le otorgaron la cuota solidaria al STMO, este gobierno apenas asume pacta la cuota solidaria, o sea que nos perjudica de todos lados, le permite al sindicato que nos retenga esa cuota, no tenemos la carrera médica en vigencia y encima no nos dejan la libertad de sindicalizarnos, indicó Capriata

"El gobierno no ha hecho más que perjudicarnos persistentemente, ha hecho todo lo posible para perjudicarnos”. concluyó Capriata

Los detalles de la audiencia

Guillermo Torremare, abogado de CICOP, le dio encuadre legal al reclamo y en primer lugar explicó que “CICOP inicia un juicio que se llama ‘amparo sindical’ contra la Municipalidad de Olavarría y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría”.

Con respecto a la solicitud detalla que “lo que se pide es que CICOP sea tenido en cuenta como organismo sindical a los fines de negociar las condiciones de trabajo y de salario de los profesionales de la salud de Olavarría”.

En cuanto a la resolución de este primer encuentro contó que “en este juicio lo primero que hace el tribunal de Trabajo de Olavarría fue convocar a una audiencia de conciliación para ver si había la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero no lo hubo sencillamente porque el STMO dijo que pretendía continuar representando a todos los trabajadores municipales, incluso a los profesionales de la salud”.

Esa negativa a ese derecho para nosotros implica una violación constitucional muy grave que es atacar un principio básico que se llama libertad sindical, sostuvo el letrado.

El argumento

El abogado de CICOP dijo que desde el Municipio les manifestaron que “el STMO tiene personería gremial y CICOP en Olavarría tiene una simple inscripción gremial. Este es un argumento que fue desechado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos que son clásicos y son jurisprudencia obligatoria para todos los jueces”.

En tanto y sobre lo anteriormente mencionado indicaron que el fundamento es que “la Corte Suprema de Justicia viene diciendo que no se requiere que un sindicato tenga personería gremial para representar a los trabajadores que quieren afiliarse”.

Finalmente cree que “el juicio va a terminar con una sentencia del tribunal de Trabajo de Olavarría, que entendemos va a ser favorable a CICOP”.