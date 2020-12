Stuppia: “A la gestión la hacen los trabajadores, nos sentimos una pieza fundamental en el andamiaje municipal”

Este jueves se firmó el acuerdo entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMO), que regula las paritarias de este 2020. El incremento salarial será acumulativo del 2% en diciembre, 6% en enero y 2% entre febrero y abril. “Para nosotros es un muy buen acuerdo teniendo en cuenta el contexto. Tenemos previsibilidad, no vamos vivir en un mar de incertidumbre como teníamos hasta ahora”, señaló José Stuppia, el secretario general del sindicato en diálogo con Infoeme.

Las negociaciones salariales de este año se retrasaron con motivo de la pandemia. En ese marco, Ezequiel Galli anunció el 15 de noviembre que el aumento se otorgaría por decreto. Al día siguiente, los trabajadores municipales instalaron una carpa frente al Palacio San Martín para visibilizar su protesta. “Dentro del contexto de nuestro país, me parece que es un muy buen acuerdo, porque es un 44% anual. Son los primeros seis meses un 22%, a razón de un 3,66% mensual”, se mostró contento el líder sindical en diálogo con Infoeme.

Además del acuerdo económico, desde el sindicato se encuentran conformes con los beneficios que pudieron obtenerse para sus trabajadores. “Acordamos un bono de $5000 por el retraso salarial y sacamos una bonificación para los médicos que se suben a las ambulancias, aproximadamente de $3000. También se acordó pasar a contrato a todos aquellos médicos y enfermeros que estaban sin contrato”, agregó Stuppia.

Por otra parte, agregaron una cláusula para que no se repita lo sucedido este año, que la firma llegó recién en diciembre. Este punto indica que hasta que no haya un acuerdo de ambas partes, los aumentos serán teniendo en cuenta lo establecido por esta paritaria. “Con el Ejecutivo hay comunicación, pero cuando se tiene que apretar el acelerador, se aprieta. Uno responde a un sector, que es el de los trabajadores. A la gestión la hacen los trabajadores, en ese sentido nos sentimos una pieza fundamental en el andamiaje municipal”, señaló Stuppia.

Los trabajadores en la política local

“Queremos que la columna vertebral del peronismo sea el movimiento obrero y dentro de ese marco, que trabajadores los puedan acceder a alguna banca de concejal, también de diputado y que puedan tener lugar en cargos ejecutivos. Queremos alguna vez un trabajador puede dirigir los destinos de Olavarría como sucede en otros lugares”, indicó Stuppia en relación a su incorporación al Movimiento de Municipales Peronistas (MuPe).

De la mano de Rubén “Cholo García”, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría busca su lugar dentro de la política local no solo en el plano sindical. “Nosotros nos estamos organizando para presentarnos a las elecciones. Vamos dentro del peronismo. Tenemos la esperanza que no nos pase lo mismo que las elecciones pasadas y no nos bajen la lista”, indicó el dirigente.

¿Se imagina siendo intendente? “No me veo. Apunto a la política como herramienta transformadora de movilidad ascendente en lo social para las familias trabajadoras. Ese es mi sueño en la política”, cerró Stuppia sobre su lucha personal, que también es colectiva.