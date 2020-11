Así sigue la búsqueda de Jonatan, el joven desaparecido desde hace dos días    

Tras varios rastrillajes en distintos puntos de la ciudad sin resultados positivos, continúa la intensa búsqueda de Jonatan David Torres, el joven de de 20 años que se encuentra desaparecido desde el domingo.

Después de un intenso operativo durante el lunes, los investigadores lograron obtener algunos indicios a partir del examen de las cámaras de seguridad, pero hasta el momento no pudieron dar con su paradero.

Este martes, las fuerzas de seguridad tienen diagramado investigar en distintas zonas de Loma Negra, la cantera de la fábrica San Martin, y el Puente Querandíes.

En la causa, que se encuentra caratulada como “averiguación de paradero” en la UFI Nº 4 de Olavarría, se trabaja con la posibilidad de que la desaparición esté ocasionada por la pelea que tuvo con su novia de hace 5 meses.

Las tareas de rastrillaje llevadas a cabo hasta ahora, en la que trabajaron efectivos de las Comisarías Primera y Segunda, Subcomisarías Loma Negra, Sierras Bayas e Hinojo, Destacamento Sierra Chica, Comando Patrulla Olavarría, Policía Local y Sub DDI, abarcaron el complejo “La Colmena”, el Salto de Piedra, la ex Calera Higam, los caminos vecinales rurales de Hinojo, una calera abandonada en Sierras Bayas, el Parque La Hormiga, la Cantera Negra y la Cantera de la Unidad Nº 2 de Sierra Chica. Se utilizaron perros de búsqueda y hasta el momento no se han reportado resultados positivos