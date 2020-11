“El Covid es el Dream Team: sabés que vas a perder y querés hacerlo por poco”

Argentina recibirá a Chile y Colombia el este viernes y sábado por las Ventanas FIBA y en la previa, uno de los asistentes “albicelestes” dialogó con Infoeme.

Juan Gatti hace años eligió Olavarría como ciudad para vivir y a pesar de que por motivos laborales no pasa demasiado tiempo por estas calles, se mostró muy preocupado por la situación sanitaria local.

“Hoy lo único que quiero es que a la gente de mi ciudad no le pase nada, cada vez que se confirma un nuevo fallecido realmente me duele, no quiero que le pase a mi familia, a mis vecinos y en ese sentido es lo único que quiero tener claro”, sostuvo.

El ex entrenador de Racing afirmó también que durante estos meses “fui súper obediente en lo sanitario pensando en la gente, en el vecino, fui de los que no salió y me porté bien y me sirvió porque después del 2019 donde estuve la mitad del año afuera, me puse al día y volvimos a vivir la dinámica del hogar. Mi señora y Francesca que ya tiene 9 años me la hicieron muy fácil después de estar acostumbrado a no estar en casa”.

Ya enfocados en lo inmediato que son los dos partidos de Argentina, de este viernes frente a Chile y 24 horas después ante Colombia, el asistente de Piccato afirmó que “además de Gabi nuestro entrenador principal es el médico por eso todo lo que diga lo hacemos, porque termina generando desventaja deportiva”.

“La parte de básquet es la más fácil de todas, pero tenemos que hacer prioridad lo sanitario y haciendo las cosas de la mejor manera posible para no correr riesgos deportivos” afirmó el fueguino radicado en Olavarría. “Podemos preparar todo el partido y te agarran los positivos y no hay planificación que pueda con eso”, señaló.

“No es algo que se pueda controlar demasiado más, es un partido que vas a perder. El Covid-19 es el Dream Team, sabés que vas a perder y querés hacerlo por poco aunque seamos un equipo de minibásquet y no sepas cómo competirle” agregó Gatti que además comentó que desde la organización se “ha hecho un trabajo bárbaro con el manejo de las delegaciones para estos días de competencias”.

Se mostró contento con la designación del coach de Hispano Americano como entrenador en jefe tras el alejamiento de Sergio Hernández. “Lo importante es que se mantiene el proceso y que nos hayan respetado la forma de trabajar porque interpretaron que lo que hicimos para atrás estuvo bien y ahora hay que mantenerlo y doblar la apuesta”, indicó.

Doblar la apuesta que significa doblegar el trabajo ya que en esta oportunidad no podrá estar presente Maximiliano Seigorman ya que dio positivo de coronavirus en Paraná: “Él está trabajando remoto y trataremos que lo haga en el momento del partido también pero no podemos correr riesgo deportivo tampoco porque después de lo que pasó con el `Turco´ Arduh entendimos que no estamos frente a una gripe sino que es algo que te mata y partidos vamos a dirigir miles”, dijo.

“Esperamos poder estar a la altura de la competencia, el resultado es importante es una clasificación y estamos trabajando para tener un resultado positivo, pero hoy influye el contexto”, sostuvo el asistente subcampeón del mundo. Y contó que “en la parte del juego estamos bien, estamos tratando de mostrarle la filosofía de trabajo a los chicos que están en la Mayor, hacerlos entrar en la identidad del equipo que se basa en la intensidad y la solidaridad y entender también la situación sanitaria que influye hasta en las planificaciones y como staff tenemos que mostrarles el camino correcto”.

Gatti, un olavarriense por adopción que desde su lugar y en la previa del regreso a la actividad oficial no se olvidó de destacar la importancia de los cuidados. “Hacía falta que volviera la actividad y lo disfruté muchísimo, pero tiene que servir para que vuelvan también las categorías de ascenso”, expresó.

“Uno trata de planificar pero este contexto nos enseñó que no se puede pensar demasiado arriba, por eso me enfoco en estos partidos", cerró Gatti desde el hotel Marriott,donde aguardan por salir a la cancha este viernes desde las 21:10 ante una selección chilena que tiene varios jugadores sin actividad oficial desde marzo pasado cuando el deporte mundial se paró por un virus.