Asistieron a 50 familias en dos días y piden más donaciones

Después de que el retroceso de fase y el incremento en el número de contagios de Covid-19 de Olavarría, el Grupo Emergencia Covid-19 decidió redoblar sus esfuerzos en la asistencia a las familias que están sin trabajo y desamparadas.

“Con los chicos del Grupo de Emergencia Covid asistimos esta mañana a varias familias aisladas, algunos de ellos casos positivos confirmados, y es gratificante para el alma hacer este trabajo. Recibimos muchísimos agradecimientos de gente que no la está pasando nada bien. Y ese es el mejor premio que podemos recibir”, afirmó uno de los miembros de la agrupación, que asistió a 250 familias en situación de vulnerabilidad desde su creación en marzo pasado.

“Estamos necesitando pañales para adultos, hay mucha gente mayor, de riesgo, que están aislados y se nos está complicando. Ahora vamos a hacer una rifa solidaria para poder directamente comprar pañales al por mayor, pero hasta que mandemos a imprimir los talonarios dependemos de las donaciones. Lo más necesario son pañales para adultos”, contaron desde la agrupación.

El grupo, que se constituyó con el fin de ayudar a quienes más lo necesitan en este momento crítico, lanzó un pedido a la población para poder continuar ayudando a personas aisladas o con Covid positivo que no pueden salir de sus hogares.

“Ayer y hoy asistimos a chicos discapacitados, tenemos el caso de una mamá en la avenida Urquiza que tiene tres chicos discapacitados, después dos geriátricos que también están complicados algunos abuelos, también otras personas mayores aisladas. Hay una mujer que es asmática y que el marido está en diálisis y están solos, en el Barrio Martin Fierro. Habremos visitado unos 25 domicilios hoy y unos 25 ayer”, reveló otro de los jóvenes solidarios.

“Somos 15 personas que estamos trabajando activamente y lo único que le pedimos a la población es si pueden colaborar”, manifestó el referente del grupo, quien precisó que las principales preocupaciones de la organización es asistir a domicilio con alimentos a familias con niños sin recursos, a aquellas personas que están aisladas y en situación de vulnerabilidad, a personas mayores y de riesgo sin recursos y a personas que dieron positivo y no tienen alimentos. Hay mucha gente que se hisopa particular, con la RT, y no lo están contando. Hay casos de gente que vino a trabajar y se quedó acá, aislada en Olavarría, con Covid positivo, lejos de su familia, varados. También estamos asistiendo a esa gente. Hasta un trabajo medio de psicológico por WhatsApp estamos haciendo”, concluyó.