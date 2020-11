El presidente descartó una devaluación

El presidente, Alberto Fernández, abrió este miércoles el 56° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que se realizó de forma virtual. En el mismo el mandatario pidió confianza al sector, habló de estabilidad cambiaría y de los depósitos de la gente en los bancos.

“Tenemos problemas y hoy mismo enfrentamos un problema por la falta de divisas que heredamos, por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que no son ciertas, desde los que plantean que se viene una devaluación o que podemos quedarnos con los depósitos de la gente; jamás haría semejante cosa”, aseguró en el coloquio que se desarrolla bajo el lema “Qué país queremos ser”.

Asimismo, defendió la estrategia que llevó adelante el Gobierno frente a la pandemia de coronavirus y agradeció el esfuerzo de los empresarios. Sin embargo, también utilizó varios de los minutos de su exposición para defender la reforma judicial, el desplazamiento de los magistrados y volvió a arremeter contra las personas que se movilizaron el lunes.

Al comienzo de su discurso, Fernández hizo referencia al contexto provocado por la pandemia del coronavirus. Señaló que “nadie ha podido salir indemne del colapso económico” y que “los países que más celebran, celebran haber ganado un poquito”.

“El virus también se llevó a cientos de empresas, han caído bonos en su cotización. Al día de hoy no sabemos cómo prevenirlo o curarlo. Volvimos a las prácticas más elementales de la medicina”, dijo Fernández, en defensa de las medidas de estricto aislamiento.

“Muy pocos concentran las riquezas y millones están en la pobreza. Merece un instante de reflexión. La Argentina era un país en terapia intensiva antes del coronavirus después de haberse endeudado. Y permitieron que el dinero se fugue, unos 23.000 millones de dólares. Cuando llegamos al Gobierno la Argentina estaba con 36% de pobreza y sin reservas. Habían cerrado más de 25.000 pymes, que había potenciado la precarización del trabajo a partir del monotributo”, señaló el Presidente, en referencia a la herencia que recibió de Mauricio Macri.

Frente a la crisis económica por la pandemia, el Presidente defendió las políticas oficiales de contención como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanza hoy a 9.000.000 de beneficiarios. También la ayuda a las empresas para afrontar el pago de los salarios. “Llegamos a 236 mil empresas que quizás sin la ayuda del Estado no existirían. También a que se mantengan 2 millones de empleos”, dijo Fernández.

Además el mandatario resaltó que “el mayor flagelo es la intolerancia, la descalificación del otro por no ser como yo, por no pensar como yo. Eso nos ha llevado a una Argentina dividida que no tira para el mismo lado. Esa Argentina dividida solo trae problemas. No hablo solo de la política. Lo que hemos visto estos días de marchas y marchas donde se plantean hasta protestas en domicilios particulares de jueces o de la vicepresidenta, o acá en la puerta de Olivos, con reclamos de la más variada especie, están repletos de agresión, de insultos y de maltratos… Ese país no funciona más”, desarrolló. “Lo único bueno en tanta tragedia es que tocamos el fondo del pozo”, puntualizó.

El Presidente también dedicó una buena parte de su discurso a defender la reforma judicial: “Cuando nosotros planteamos cosas vinculadas a la Justicia no hacemos eso para buscar la impunidad de nadie ni para beneficiarnos, lo proponemos para que la Argentina recuperar una Justicia que se ha perdido”.

“Me pregunto, ¿qué pensarían ustedes si las vacantes que hoy existen en el Poder Judicial yo las cubro con jueces amigos míos, cambiándolos de tribunal? ¿Creen que esa es una mejor Justicia? Eso es lo que nos pasó, lo que se hizo con el silencio cómplice de muchos”, remarcó.