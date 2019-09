Miguel Santellán: “necesitamos certezas de la empresa”

Este lunes, los trabajadores que fueron despedidos de Musimundo concentraron en el lugar, tras conocer la noticia de que iban a sacar la mercadería del comercio.

En este marco, el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CECO) de nuestra ciudad, Miguel Santellán, expresó que “en realidad estamos haciendo lo que corresponde. El sindicato tiene que estar al lado de los trabajadores cuando tienen este tipo de conflicto” y agregó “primero, la disculpa a la comunidad por la molestia que podemos causar, pero esta gente de Musimundo ha venido y prometido que el 6 de octubre van a pagar el sueldo, pero no sabemos cuándo van a pagar las indemnizaciones, no dicen nada sobre esos temas y vienen a retirar la mercadería”.

“Nosotros nos oponemos a eso y venimos a que nos den más claridad en el tema de las indemnizaciones. Después que sacaron todo es un ‘si te he visto, no me acuerdo’ y las siete familias que están involucradas son las que sufren todo tipo de necesidades” continuó Santellán.

Estamos en tratar de que ellos hagan lo suyo, pero que nos aseguren que los trabajadores van a cobrar sus indemnizaciones como corresponde.

En relación a la audiencia que se realiza a nivel nacional por los múltiples locales que la empresa cerró en el último tiempo indicó: “el viernes a la mañana tuve comunicación con uno de los abogados, y a la tarde tenían una audiencia. Esa audiencia era tarde, así que no tuve más noticias de eso. Hoy vamos a volvernos a comunicar” y explicó que “la ex encargada de Musimundo de Olavarría dice que le anunciaron que habían suspendido para el martes, pero si esto se extiende así, más tenemos que estar en esta situación evitando de que se lleven las cosas y después nunca más los veamos”.

Para finalizar, Santellán concluyó: “vamos a permanecer acá, dicen que está viniendo un camión a llevarse la mercadería. Vamos a hablar con los compañeros camioneros, a contarles la situación y que con ellos no es el conflicto, pero necesitamos certezas de la empresa para liberar esto”.