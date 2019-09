“Espero que la gente me siga acompañando porque quiero llegar a profesional”

Por primera vez en la historia del deporte local una boxeadora fue la encargada de cerrar la velada y tras el empate y los saludos correspondientes de amigos, familiares, compañeros y público en general, Lorena Agoutborde dialogó con la prensa.

“Pasó la primera zurda de mi carrera, pensé que me iba a costar más, por suerte me salieron bien las cosas y no estuve tan nerviosa” fueron las primeras apreciaciones de “La Máquina” Agoutborde y después dijo: “Nos preparamos muchos con la derecha y creo que salió bastante bien, tenía un poco de miedo por lo que ella pudiera hacer”.

La representante del Team Barragán agregó que se preparó por muchas ganas, se sintió cómoda arriba del ring y además “estuve más tranquila”.

“Espero que la gente olavarriense me siga acompañando porque quiero ser profesional y me estoy preparando para eso” dijo la madre de 3 pequeños, ilusionada con pasar al campo rentado y habiéndose enfrentado en el amateurismo con la campeona AMBAPA.

Consultada sobre lo que vendrá, Agoutborde no pudo asegurar la realización del Campeonato Argentino de Mayores, pero “nos venimos preparando para lo que venga y dar lo mejor en todas las peleas para llegar al profesionalismo”.

“Tengo ganas ahora que me llamen otra vez para enfrentarme a Leonela Sánchez -NdR: la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos- porque cuando nos llamaron nos estábamos entrenando muy duro, nos llamaron un jueves y el Festival era el sábado por la tele. Ojala que me llamen de vuelta y ahí aceptamos” sentenció la boxeadora que quedará en la historia del deporte local.