Soy Rada con "Serendipia" llega esta noche al Teatro Municipal

El artista y comediante se presentará esta noche en el Teatro Municipal, en un show en el que da rienda suelta al humor y a historias de su vida personal a través del stand up, la magia y la música. Camino a Olavarría habló con Infoeme no sólo del espectáculo que brindará en la ciudad, sino también de sus proyectos personales.

“El humor de Serendipia tiene un humor crudo, visceral”. Así sin más preámbulos, el artista y comediante Agustín Aristarán, conocido más como Soy Rada o Radagast, anticipó algo de lo que podrá verse esta noche en el Teatro Municipal de nuestra ciudad. El show comenzará desde las 21,30.

En pleno viaje hacia Olavarría habló con Infoeme vía WhatsApp, dando cuenta de una particularidad que también lo caracteriza y es cómo ha sabido nutrirse las tecnologías para dar cuenta de su repertorio. Instagram, Facebook, Twitter e inclusive la propia aplicación WhatsApp han sido testigos y difusores de videos que se han convertido en virales. “Soy un agradecido a haber nacido en este tiempo y poder utilizar las redes como medio y canal de comunicación”, expresó.

Comparó el mundo de las redes sociales con el televisor “cuando éramos pibes”. “Hoy las redes sociales son una herramienta muy fuerte que está al alcance de todos, absolutamente todos, para dar a conocer los contenidos que uno haga, desde música a comedias, a libros, a lo que uno quiera comunicar”.

Ya sobre el show que presentará esta noche en nuestra ciudad narró que “el humor de Serendipia tiene un humor crudo, visceral y real donde voy contando varias cosas que me han pasado en la vida a través del stand up, la magia y la música”. “¿Cómo conviven esas tres cosas en el show?, no lo sabemos, sucede”, se sinceró.

La particularidad del show precisamente es esa, la fusión entre stand up, magia y música, esto último con la presencia de tres músicos de su banda “Soy Rada and The Colibriquis”. “En realidad son tres cosas que me gustan hacer mucho y tenia ganas que en Serendipia se puedan ver las tres y que puedan ir entrando y saliendo sin que la gente casi lo note”, anticipó.

En cuanto a los proyectos personales hay uno que ha ganado una importante repercusión en el terreno virtual y el proyecto Rada House, un ciclo de entrevistas con personalidades destacadas que se emite por Youtube. “Siempre digo lo mismo, no es un programa de entrevistas, sino que es un programa de charlas”, aclara desde el inicio. Emanuel Ginobili, Mario Pergolini son solo algunas de las personas que tomaron parte del ciclo.

“Rada House es un proyecto que hace rato que se viene armando y craneando y estamos super felices de poder hacerlo”, añadió a medida que detallaba que el proyecto ya cuenta con una segunda temporada que “está saliendo en este momento”. “Esperamos que haya un tercera”, completó.

“No soy entrevistador, no soy un periodista ni mucho menos, si soy un charlador y me gusta hacerlo en mi casa donde es el lugar donde más cómodo estoy, con amigos, y poder generar un contenido de calidad para Youtube que entiendo que es lo que está eligiendo la gente hoy para ver cosas en una pantalla”, concluyó.