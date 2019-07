Chicho Térez: “Yo quiero ser como mi mamá”

Yesica Guevara

La Chicho Térez tiene la habilidad de decir muchas palabras en pocos segundos. Su voz es alegre y suena apasionada cuando hace referencia a sus shows. Se vuelve más pausada cuando describe sus sueños y adquiere dulzura cuando habla de Haydeé, su mamá y referente.

Este viernes desde las 22, volverá a presentarse en el resto bar ubicado en Coronel Suárez 2265. Será la segunda vez que estará en el lugar con una propuesta renovada: “Es un show nuevo, vestuario nuevo, peluca nueva. Una Chicho renovada”, aseguró.

Se trata de un unipersonal de aproximadamente 45 minutos que cuenta con monólogos, juegos con participación del público, musicales y promete una sorpresa para el final. “Que hoy haya un resto bar que apueste a un segundo show de transformismo es hermoso, es hasta emocionante porque da cuenta de que a la gente le gusta y empieza a haber una huella de la Chicho en la ciudad”, señaló.

Para la Chicho, cada presentación presupone mucho esfuerzo y encierra el desafío de realizarlo en Olavarría. Se encarga del vestuario, las pelucas y la diagramación de sus espectáculos.

Es lo que amo hacer y amo hacerlo en mi ciudad.

Este 2019 llegó para la artista con muchas oportunidades. Contó que además de las presentaciones que realiza en eventos, cumpleaños y casamientos, existen espacios en Olavarría y la región para llevar a cabo sus espectáculos.

“Es un año lleno de oportunidades, súper intenso. Hay muchas palabras de aliento por parte del público y eso me da ganas de seguir haciendo un recorrido acá, en mi ciudad”, aseguró.

Dentro de sus espectáculos hay elementos que pertenecen al transformismo y al drag queen. Según la Chicho, el público local “al principio de los shows se sorprende o tal vez no entiende la barba”. Luego se da paso a la “curiosidad” para terminar “en una explosión”.

Una explica que la barba es una reivindicación a cuerpos disidentes, a femineidades disidentes.

La Chicho sueña con los escenarios: “Amo actuar, cantar, interpretar. Me gusta mucho la experiencia de lo que voy viviendo”.

En su recorrido, existen referentes del mundo artístico como Lizy Tagliani. “Tengo una profunda admiración por Lizy. La conocí en Mar del Plata haciendo monólogos con un vocabulario tal vez demasiado fuerte que yo no acostumbro a usar y que si lo uso lo hago en mi intimidad”.

También se identifica con Isabel Pantoja: “Mi estética es muy Pantoja, muy del volado, del pelucón grande. Voy captando cosas de un montón de personas”.

No solo aparecen “modelos” dentro del espectáculo sino también en su vida. “Mi primer referente es mi mamá, incluso maquillada me parezco mucho a ella cuando era joven. No solo es mi referente en lo estético sino desde lo humano: una luchadora, una trabajadora. Yo quiero ser como mi mamá”, finalizó.