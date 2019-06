Las “Semis” del fútbol local y “Recalde corre” se roban la atención

El próximo fin de semana llega cargado de propuestas deportivas donde se destacan las Semifinales del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Olavarría, la prueba pedestre que tendrá lugar en Recalde el próximo domingo y el Zonal de Selecciones. También habrá clínica de un ex campeón del mundo.

Como es habitual, Infoeme te acerca las propuestas deportivas que llegarán a la ciudad entre sábado y domingo.



La jornada sabatina dará comienzo con las divisiones formativas del fútbol y el básquet. Desde las 10:00 habrá acción en el gimnasio de Pueblo Nuevo además de en Alvear, Las Flores y Tandil.



El Fútbol menor comenzará con el clásico entre Hinojo y Sierra Chica y una hora más tarde se enfrentarán Embajadores vs El Fortín, San Martín vs Estudiantes y Luján vs Loma Negra. Por último, Racing recibirá a Ferro desde las 12:00 en el Buglione Martinese.



También en la categoría formativa pero del tenis habrá actividad; se jugará el 2º Torneo por equipos por puntos para el ranking en las canchas de Estudiantes y Racing.



La mañana del sábado también contará con una clínica de boxeo a cargo de Juan Martín Coggi que llegó a la ciudad en marco del Festival Amateur y se quedó en la ciudad para brindar una capacitación en la Sociedad de Fomento 25 de Noviembre desde las 10:00 y destinada a deportistas, entrenadores y amantes de la actividad.



Además, el Club Estudiantes tendrá gran cantidad de propuestas. El programa SonR.I.E tendrá lugar en el sector del rugby mientras que en el sector hockey, el “bataraz” recibirá a Independiente desde las 9:00 por una nueva fecha del Torneo Oficial organizado por la Federación Tandilense. El golf también verá acción y dará comienzo a un Medal Play 36 hoyos que entregará el “Premio Casa Silvia”.



A partir de las 14:00 de este sábado, se disputarán los partidos de dos nuevas fechas del Torneo Interbarrial de Fútbol en las canchas de césped sintético de Racing y como cada sábado, habrá actividad para Veteranos, FOLA, Colonias y Cerros y Superliga amateur.



Por la tarde-noche del sábado comenzará el Torneo Zonal de Selecciones de la Asociación de Básquet de Olavarría. El partido inaugural lo jugarán Necochea vs Mar del Plata y posteriormente Olavarría se enfrentará a Tandil.



Ya en la jornada dominical donde el fútbol tendrá mucha acción, se destaca el inicio de las Semifinales del Torneo Apertura de Primera División en Estudiantes y Loma Negra. El “bataraz” recibirá a Ferro desde las 15:30 y en idéntico horario Loma Negra recibirá a Racing.



La actividad regulada por la LFO también contará con partidos de Reserva, fútbol femenino y Campaña.



En cuanto a los deportes de los cestos, continuará la acción del Torneo Preparación con partidos en el Maxigimnasio del Parque Guerrero y se definirá el Zonal de Mayores.



En Sierras Bayas, Olavarría se enfrentará a Necochea desde las 10:00 y por la tarde en el gimnasio del Club Racing se definirá la clasificación con el partido entre la ABO y Mar del Plata.



Por último, y en el hecho destacado de la jornada dominical, llega “Reclade corre” con un recorrido competitivo (de 8 kilómetros) y un participativo (de 4 kilómetros).



La largada está prevista a las 11:30 horas. Previamente, a las 10 horas, se jugará un torneo de bochas de tríos mixtos y finalizará con un almuerzo y tertulia.

Además, en el kartódromo del AMCO habrá actividad de APPKO que comenzaron este viernes con las pruebas comunitarias y se extenderán hasta el domingo.