Recta final para el Torneo Apertura de Primera y mucho más

El pasado miércoles se programó la actividad para todo el fin de semana en todas las categorías.



Teniendo como principal atractivo el inicio de las Semifinales del Torneo Apertura en Primera División, las autoridades liguistas confirmaron el cronograma reservado para el sábado y domingo siguiente.



Además se juega en Reserva, Inferiores, Fútbol Femenino y Campaña.



INFERIORES:

Viernes 7

Ferro C. Sud vs. Racing – Desde las 19:00, en 10ª y 8ª.

Sábado 8

Embajadores vs. El Fortín – Desde las 11:00, en 6ª, 10ª, 8ª y 7ª.

San Martín vs. Estudiantes – Desde las 11:00, en 9ª, 7ª y 6ª.

Racing vs. Ferro C. Sud – Desde las 12:00, en 6ª y 7ª.

Luján vs. Loma Negra – Desde las 11:00, en 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Hinojo vs. Sierra Chica – Desde las 10:00, en 10ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Lunes 10

Embajadores vs. El Fortín – Desde las 18:00, en 7ª Bis y 9ª.

Ferro C. Sud vs. Racing – Desde las 19:00, en 9ª y 7ª Bis.

Miércoles 12

Ferro C. Sud B vs. Luján – Desde las 18:00

El Fortín B vs. Sierra Chica – Desde las 19:30 (Est. FCS)

Estudiantes A vs. Racing B – Desde las 19:00

Estudiantes B vs. Racing A – A continuación

Jueves 13

San Martín vs. Embajadores B – Desde las 19:00



FÚTBOL FEMENINO

Domingo 9 – Estadio: San Martín

09:45 Loma Negra vs. Racing

11:00 CEF Nº100 vs. Ferroviario

12:15 Nicolás Avellaneda vs. El Fortín

13:30 Ferro C. Sud vs. Lujan

14:45 Provincias Unidas vs. Pueyrredón

16:00 Muñoz vs. CEF Nº 44

Sub 15

13:00 CEF Nº44 vs. Loma Negra

15:00 CEF Nº100 vs. Ferro C. Sud



CAMPAÑA

Domingo 9

6ª fecha – Sede 16 de Julio

11:45 – Durañona vs. Espigas

14:00 – Crotto vs. Iturregui

16:00 – 16 de Julio vs. Santa Luisa



Reserva

Domingo 9

San Martín vs. Racing –12:00 (Est. Loma Negra)

El Fortín vs. Ferro C. Sud – 13:30 (Est. Estudiantes)



Primera

Domingo 9

Loma Negra vs. Racing – 15:30

Estudiantes vs. Ferro – 15:30



Fuente: Prensa LFO