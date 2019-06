El Fortín vuelve a recibir boxeo y el Festival se presentó en sociedad

En sede del club anfitrión se realizó la presentación del Festival de Boxeo que se llevará a cabo el venidero viernes desde las 21:00 con 9 peleas de carácter amateur.



La velada boxística que presentará 9 peleas amateur y tendrá la visita estelar de Juan Martín Coggi se presentó este martes en conferencia de prensa.



Carlos Miceli en representación de las autoridades “fortineras”, Carlos López como organizador, autoridades de la Comisión Municipal de Box y Marcelo Verna por la Municipalidad de Olavarría dijeron presente en la jornada que contó también con los púgiles que se subirán al ring.



“Es un orgullo ser los únicos con la habilitación para organizar boxeo, sumamos una nueva disciplina al Club y ojalá estos eventos se puedan realizar todos los meses con todos los promotores” dijo Miceli.

Jonathan Alvarado y Lorena Agoutborde serán los olavarrienses destacados que se presentarán previo al combate estelar de la noche que enfrentará a Agustín Burgos y Gianfranco Scuffi.



Además, Elías Olivetto se enfrentará a Valentín Torres, Ricardo Pagano peleará vs a Enzo Marinangelli, Facundo Farías a Hernán Zanazi y Cristian Cavia a Jorge Tomás. La rama femenina también estará representada y se enfrentarán en la velada Cinthia Clark vs Sofía Medina y Jaqueline Campos vs Milagros González.



El “Negro” Alvarado, que vuelve a competir tras haber cedido en el combate de Octavos de Final en el Regional Amateur, se enfrentará a Braian Sara.



“Es mi sexta pelea como local y eso está bueno” dijo el púgil de 20 años para luego agregar entre risa: “Es la tercera pelea contra él, vamos uno a uno así que en esta se define”.



Sobre la pelea organizada por la Federación Argentina de Boxeo, el pupilo de Omar Lara sostuvo: “a pesar de que me tocó perder con el campeón de la Selección Argentina Amateur hice una muy buena pelea, tuve muy buenas críticas, al público le gusto y también a los dos entrenadores que me ayudaron y que no conocía”.



“Fue una buena experiencia el Clasificatorio pero también una semana muy dura porque tuve que bajar mucho de peso” rememoró mientras espera por el lapridense en una de las últimas peleas del venidero viernes que cuenta con la organización del Club El Fortín y Carlos López y está fiscalizada por la Comisión Municipal.