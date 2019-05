El Fortín vuelve a albergar un Festival de Boxeo

El próximo viernes se llevará a cabo en el Club El Fortín un nuevo Festival de Boxeo que además tendrá la visita de un ex campeón del mundo.

Las instalaciones del Club El Fortín volverán a tener la posibilidad de recibir el boxeo olavarriense y en su regreso como anfitrión tendrá la posibilidad de contar con la presencia de “Látigo” Coggi.



En una semana vuelve el boxeo a "la quinta avenida”; desde las 21:30 con siete peleas de carácter amateur.



Agustín Nazareno Burgos se enfrentará a Gianfranco Scuffi en el combate estelar de la noche. Previamente, Yonathan Alvarado subirá al ring para pelear contra Braian Sara, Elías Olivetto se enfrentará a Valentín Torres, Ricardo Pagano peleará vs a Enzo Marinangelli y Rodrigo Menzi a Hernán Zanazi.



La rama femenina también estará representada y se enfrentarán en la velada Lorena Agoutborde vs Yesica Young, Cinthia Clark vs Sofía Medina y Jaqueline Campos vs Milagros González.



Además de los siete combates, la noche del venidero viernes contará con la presencia estelar de Juan Martín “Látigo” Coggi y posteriormente –el sábado por la mañana brindará una clínica de capacitación-.



Las entradas anticipadas para la competencia fiscalizada por la Comisión Municipal de Box ya se pueden adquirir.