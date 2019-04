Aclaran intervención por un incendio en el basural detrás de la Virgen de la Loma

En el inicio de la noche de este martes, vecinos comunicaron a Infoeme el comienzo de un incendio en la cava ubicada detrás de la Virgen de la Loma, con importantes llamas y la imposibilidad del ingreso de Bomberos Voluntarios al lugar dado que se encuentra cerrado para su respectivo cierre.

En el hecho tomó intervención un equipo de Defensa Civil, que explicó en primera instancia que el fuego estaba en el centro de la cava, sin posibilidad de expansión y que, además, el humo no afectaba lugares tales como la ruta nacional 226, que se encuentra cerca de la misma.

En diálogo con Infoeme, el titular de Defensa Civil Adrián Guevara explicó que “fuimos a verificar lo que estaba sucediendo, hay un pequeño incendio que no es muy grande en el centro de la cava, no existe propagación para ningún lado, no va para la ruta” y aclaró que las entradas se bloquearon “para que la gente no siga tirando más basura”.

Con respecto a la no intervención de Bomberos, explicó que “las características del suelo, los elementos que se encuentran en el basural, eso básicamente genera rotura de neumáticos, rotura de mangueras. Cuando el fuego ingresa internamente dentro de lo que es material combustible el agua no llega”. El tratamiento, según indicó el titular de Defensa Civil, es “con maquinaria pesada”.

“Hoy por hoy para los bomberos está a más de 100 metros para acceder y en estas condiciones la política es no arriesgar por un incendio que no genera complicaciones”.

El trabajo puntual fue “verificar cuál era la situación, se verificaron accesos, los riesgos y me comuniqué con gente del municipio para explicarles que es lo que se debería hacer”.

“Está un tanto alejado de la ruta, por las condiciones del día, el humo ni genera complicaciones” a lo que insistió que por el tema “estamos en comunicación y seguimos los procedimientos”.

Señaló, de todos modos, que “este tipo de incendios no se genera solo, siempre la presencia del hombre, desconocimiento, negligencia causan estas complicaciones. Y después hay que luchar para apagarlo” cerró el funcionario.

El cierre de la cava de la Virgen de la Loma se posicionó en el debate público fuertemente a fines de 2018. En septiembre la discusión llegó al HCD cuando el bloque Foro Olavarría presentó un pedido para cerrar y erradicar el basural a cielo abierto ubicado en ruta 226. “Es un tema de muchos años, se trata de un predio municipal con problemas persistentes de años. El año pasado tuvo tratamiento con un pedido de informes sin respuesta” dijo en ese momento Eduardo Rodríguez.

En esa misma sesión el concejal Juan Ignacio Fal, de Cambiemos aclaró que el basural “está en proceso de cierre”.

Por otra parte, un vecino habló con Infoeme y explicó lo que significa convivir con la basura: “a la noche salen las ratas y son enormes. Los caseros a la noche se tienen que levantar porque escuchan ruidos, y son las ratas que se meten a matar a las gallinas. Yo convivo con todo eso”.

Durante el mes de febrero, el intendente Ezequiel Galli recorrió las obras de infraestructura del nuevo predio para la disposición final de los residuos de construcción y demolición para avanzar de forma definitiva con el cierre de la cava.

Este tema también tuvo otras derivaciones debido a que se logró un acuerdo entre el Municipio y cartoneros que criticaban la pérdida de puestos de trabajo ante el cierre de la cava. Finalmente desde el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) comunicaron tras dicho encuentro que “se resolvió armar una cuadrilla de trabajo que consiste en cortes de pasto, pintura de cordones y alguna cosas más”.