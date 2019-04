“Así quede sola voy a seguir gritando justicia por mi hija”

“Que nos escuchen. Siempre dije lo mismo, así quede sola, voy a hacer una marcha y voy a estar gritando justicia por mi hija”. Quien habla es Natalia Quintero, la madre de Morena Brendel, la adolescente que fue asesinada en un aberrante episodio que se registró a inicios de año, cuando la adolescente de 15 años fue atacada cuando hacía los mandados cerca de su casa.

Hoy esa investigación cuenta con dos personas detenidas con prisión preventiva, tal cual fue ratificado desde la Cámara Azuleña. Se trata de Emanuel Molinate y Brisa Wagner, quien llevan ya varias semanas detenidos. “Ya no hay posibilidad de que vuelvan a apelar, hasta el juicio van a estar adentro”, celebró Quintero.

Tal cual fue detallado en la charla con Infoeme días atrás, la madre de Morena detalló que esta movilización fue también en “agradecimiento”. “Porque les denegaron todo, van a quedar detenidos hasta el juicio. Quería agradecerles a los jueces, que están haciendo justicia en no darle un beneficio. Siempre dije lo mismo, porque a mi hija no le dieron ningún beneficio, yo voy a pelear para que no se lo den a ellos tampoco”, señaló.

Con vistas al juicio, el cual aún no tiene fecha ya que ni siquiera fue cerrada la etapa preparatoria, Quintero expresó que “espero una condena justa. Como madre espero por lo menos que les den 25 años, porque mi hija tenía 15 y toda una vida por delante”, agregó.

Pudieron verse además pancartas y banderas en pedido de justicia por Agustín Quintero, tío de Morena, quien fue asesinado en el barrio Lourdes meses antes. Esa causa ya se encuentra elevada a juicio y los familiares anticiparon que marcharán por ese caso el próximo lunes 15 del presente mes. “Ahora tenemos que esperar cuando determinan la fecha de juicio, esperemos que sea rápido, demasiado hemos sufrido toda la familia”, finalizaron.